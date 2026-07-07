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גורמים בכירים בירושלים מסרו כי אין ודאות שעסקה כזאת אכן תצא לפועל, אך בדרג המדיני מתייחסים לאפשרות הזו כאל איום אסטרטגי ממשי, ופועלים כבר עתה מול הבית הלבן ומול הקונגרס

יוני בן מנחם | 7 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

ישראל מנסה לבלום אפשרות למכירת מטוסי F-35 לטורקיה | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פתח במערכה מדינית מול ממשל טראמפ, בניסיון לבלום את האפשרות למכירת מטוסי הקרב F-35 לטורקיה ואת אספקת המנועים המתקדמים שנועדו לשדרוג חיל האוויר הטורקי.

בריאיון שהעניק אתמול לרשת "פוקס ניוז" הגדיר נתניהו את טורקיה כ"משטר הנגוע באחים המוסלמים", והוסיף כי היא "נשלטת על ידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל".

אותם גורמים מצביעים על שורה של התבטאויות חריפות מצד בכירי המשטר הטורקי. ב-27 ביוני כינה נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, את הציונות "אידיאולוגיה של רצח עם", ואף רמז כי היא מהווה איום על עצם קיומה של טורקיה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בפגישתם בבית הלבן, 25 בספטמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בפגישתם בבית הלבן, 25 בספטמבר 2025 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

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