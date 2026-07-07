ישראל מנסה לבלום אפשרות למכירת מטוסי F-35 לטורקיה | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פתח במערכה מדינית מול ממשל טראמפ, בניסיון לבלום את האפשרות למכירת מטוסי הקרב F-35 לטורקיה ואת אספקת המנועים המתקדמים שנועדו לשדרוג חיל האוויר הטורקי.

בריאיון שהעניק אתמול לרשת "פוקס ניוז" הגדיר נתניהו את טורקיה כ"משטר הנגוע באחים המוסלמים", והוסיף כי היא "נשלטת על ידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל".