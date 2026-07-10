נתי טוביאן, חוקר ופרשן לענייני איראן, מסביר מדוע איראן שאחרי עלי ח'מינאי כבר אינה נשלטת בידי דמות אחת, אלא בידי מוקדי כוח מתחרים
יוני בן מנחם | 10 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳
מי מנהל את איראן: המנהיג, המשמרות או ה"מאפיות"?
הלווייתו של עלי ח'מינאי הייתה אמורה להיות מפגן כוח של המשטר האיראני: עדות לנאמנות ההמונים, להמשכיות המהפכה וליכולתה של ההנהגה החדשה לעמוד על הרגליים גם לאחר המכה שספגה. אך לדברי נתי טוביאן, חוקר ופרשן לענייני איראן, מאחורי התמונות הרשמיות הסתתרה מציאות מורכבת בהרבה.
"אני רוצה לנפץ פה כמה מיתוסים", הוא אומר. "דיברו על הלוויית מיליונים, כחמישה עשר מיליון. אז לא מיניה ולא מקצתיה".
טוביאן משווה את הלווייתו של ח'מינאי להלוויות קודמות באיראן: "בהלוויה של רוח'אללה חומייני, המנהיג הראשון של המהפכה האסלאמית, שהלך לעולמו ב-1989, המספרים הרשומים הם כעשרה מיליון משתתפים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו