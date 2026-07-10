מי מנהל את איראן: המנהיג, המשמרות או ה"מאפיות"?

הלווייתו של עלי ח'מינאי הייתה אמורה להיות מפגן כוח של המשטר האיראני: עדות לנאמנות ההמונים, להמשכיות המהפכה וליכולתה של ההנהגה החדשה לעמוד על הרגליים גם לאחר המכה שספגה. אך לדברי נתי טוביאן, חוקר ופרשן לענייני איראן, מאחורי התמונות הרשמיות הסתתרה מציאות מורכבת בהרבה.

"אני רוצה לנפץ פה כמה מיתוסים", הוא אומר. "דיברו על הלוויית מיליונים, כחמישה עשר מיליון. אז לא מיניה ולא מקצתיה".