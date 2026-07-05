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מורשתו של ח'מינאי מורכבת – תומכיו יראו בו כמי שהפך את איראן למעצמה אזורית, אך מתנגדיו יזכרו אותו כדיקטטור אכזר שגרר את המדינה לעימות מתמשך עם המערב

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תום עידן עלי ח'מינאי – האיש שיצר מפלצת טרור שהביאה לסופו | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי מותו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, מסמן את סיומה של תקופה שעיצבה את פניה של הרפובליקה האסלאמית במשך קרוב לארבעה עשורים.

אם האייתוללה רוחאללה ח'ומייני היה אבי המהפכה האסלאמית ומייסד המשטר, הרי שח'מינאי היה האיש שהפך את חזונו למציאות מדינית, צבאית ואזורית. אלא שדווקא המערכת שבנה כדי להבטיח את הישרדות המשטר היא שהובילה בסופו של דבר למלחמה שהסתיימה בחיסולו.

כאשר נבחר ח'מינאי למנהיג העליון בשנת 1989, לאחר מותו של ח'ומייני, ניצבה איראן בפני אתגרי שיקום עצומים בעקבות מלחמת איראן-עיראק, שנמשכה שמונה שנים.

המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, 28 ביוני 2024

המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, 28 ביוני 2024 | צילום: Majid Saeedi/Getty Images

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