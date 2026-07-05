תום עידן עלי ח'מינאי – האיש שיצר מפלצת טרור שהביאה לסופו | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי מותו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, מסמן את סיומה של תקופה שעיצבה את פניה של הרפובליקה האסלאמית במשך קרוב לארבעה עשורים.

אם האייתוללה רוחאללה ח'ומייני היה אבי המהפכה האסלאמית ומייסד המשטר, הרי שח'מינאי היה האיש שהפך את חזונו למציאות מדינית, צבאית ואזורית. אלא שדווקא המערכת שבנה כדי להבטיח את הישרדות המשטר היא שהובילה בסופו של דבר למלחמה שהסתיימה בחיסולו.