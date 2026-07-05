בירושלים מזהירים: איראן מסיטה את המו"מ מהגרעין – ומרוויחה זמן | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים טוענים כי מאז חתימת מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן, לא התקיים דיון מהותי בעתיד תוכנית הגרעין. על רקע זה, ראש הממשלה צפוי לצאת בקרוב לוושינגטון לפגישה עם נשיא ארה"ב

יוני בן מנחם | 5 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳