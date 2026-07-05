בירושלים מזהירים: איראן מסיטה את המו"מ מהגרעין – ומרוויחה זמן | פרשנות

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גורמים מדיניים בכירים טוענים כי מאז חתימת מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן, לא התקיים דיון מהותי בעתיד תוכנית הגרעין. על רקע זה, ראש הממשלה צפוי לצאת בקרוב לוושינגטון לפגישה עם נשיא ארה"ב

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מאז חתימת מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהראן באמצע חודש יוני, המשא ומתן טרם התקדם אל הסוגיה המרכזית שלשמה נועד: תוכנית הגרעין האיראנית.

גורמים מדיניים וביטחוניים אומרים כי במקום לדון בהעשרת האורניום, בפירוק מתקני הגרעין ובמנגנוני הפיקוח של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, מתמקדים הדיונים בסוגיות אזוריות, ובהן חופש השייט במצר הורמוז, שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים והסדרי הביטחון במזרח התיכון.

לדבריהם, התפתחות זו מעידה על הצלחתה של איראן להסיט את סדר היום של המשא ומתן. טהראן מבקשת לקבע את הישגיה לאחר המלחמה ולמנוע מצב שבו תוכנית הגרעין תשוב להיות הנושא המרכזי שעל הפרק.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025
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