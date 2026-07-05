גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי מאחורי גל המעצרים מסתתר מאבק עומק על שליטה במדינה, פירוק מוקדי כוח חמושים, ובחינת גבולות ההשפעה של איראן וארה"ב בבגדד
יוני בן מנחם | 5 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מבצע המעצרים בעיראק – מבחן לכוחות הפועלים במדינה | פרשנות
מבצע "מתקפת השחר" בעיראק, שהוצג כמהלך רחב היקף נגד שחיתות והברחת נפט, מסמן בשטח הרבה יותר ממאבק פלילי או מנהלי.
מאחורי המעצרים, העימותים עם מיליציות חמושות והפשיטות המתואמות בבגדד ובדרום המדינה, מסתתר ניסיון מחודש של ראש הממשלה, עלי א-זיידי, לעצב מחדש את יחסי הכוחות בתוך המערכת הפוליטית והביטחונית בעיראק. כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים.
לדבריהם, יחידות הלוחמה בטרור של ממשלת עיראק עצרו חשודים במעורבות בהברחת נפט בכמה אזורים במדינה, ובהם גם בני משפחה של עצורים אחרים הנחקרים בפרשות שחיתות. במקביל דווח על עימותים עם חמושים המשתייכים לפלגים מקומיים, שהשתלטו על שטחים חקלאיים מדרום לבגדד. חלק מהחשודים נעצרו במבצעי עומק שבוצעו גם באזור הבירה.
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