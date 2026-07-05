מבצע המעצרים בעיראק – מבחן לכוחות הפועלים במדינה | פרשנות

מבצע "מתקפת השחר" בעיראק, שהוצג כמהלך רחב היקף נגד שחיתות והברחת נפט, מסמן בשטח הרבה יותר ממאבק פלילי או מנהלי.

מאחורי המעצרים, העימותים עם מיליציות חמושות והפשיטות המתואמות בבגדד ובדרום המדינה, מסתתר ניסיון מחודש של ראש הממשלה, עלי א-זיידי, לעצב מחדש את יחסי הכוחות בתוך המערכת הפוליטית והביטחונית בעיראק. כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים.