כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי מאחורי גל המעצרים מסתתר מאבק עומק על שליטה במדינה, פירוק מוקדי כוח חמושים, ובחינת גבולות ההשפעה של איראן וארה"ב בבגדד

יוני בן מנחם | 5 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מבצע המעצרים בעיראק – מבחן לכוחות הפועלים במדינה | פרשנות

מבצע "מתקפת השחר" בעיראק, שהוצג כמהלך רחב היקף נגד שחיתות והברחת נפט, מסמן בשטח הרבה יותר ממאבק פלילי או מנהלי.

מאחורי המעצרים, העימותים עם מיליציות חמושות והפשיטות המתואמות בבגדד ובדרום המדינה, מסתתר ניסיון מחודש של ראש הממשלה, עלי א-זיידי, לעצב מחדש את יחסי הכוחות בתוך המערכת הפוליטית והביטחונית בעיראק. כך מעריכים גורמים ביטחוניים בכירים.

לדבריהם, יחידות הלוחמה בטרור של ממשלת עיראק עצרו חשודים במעורבות בהברחת נפט בכמה אזורים במדינה, ובהם גם בני משפחה של עצורים אחרים הנחקרים בפרשות שחיתות. במקביל דווח על עימותים עם חמושים המשתייכים לפלגים מקומיים, שהשתלטו על שטחים חקלאיים מדרום לבגדד. חלק מהחשודים נעצרו במבצעי עומק שבוצעו גם באזור הבירה.

ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי | צילום: Wikimedia CC BY-SA 4.0

ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי | wikimedia/CC BY-SA 4.0/Amir n alzaidi

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, 28 ביוני 2024
תום עידן עלי ח'מינאי – האיש שיצר מפלצת טרור שהביאה לסופו | פרשנות

יוני בן מנחם

מורשתו של ח'מינאי מורכבת – תומכיו יראו בו כמי שהפך את איראן למעצמה אזורית, אך מתנגדיו יזכרו אותו כדיקטטור אכזר שגרר את המדינה לעימות מתמשך עם המערב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 8 במאי 2025
בירושלים מזהירים: איראן מסיטה את המו"מ מהגרעין – ומרוויחה זמן | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים טוענים כי מאז חתימת מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן, לא התקיים דיון מהותי בעתיד תוכנית הגרעין. על רקע זה, ראש הממשלה צפוי לצאת בקרוב לוושינגטון לפגישה עם נשיא ארה"ב

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 18 בינואר 2026
א-שרע מחפש דריסת רגל בלבנון | פרשנות

יוני בן מנחם

בין הלחץ האמריקני לפירוק חיזבאללה, ניסיון ההשפעה הטורקי והחשש הישראלי מהתחזקות ציר פרו-טורקי, המשטר החדש בדמשק מנסה להשיב לעצמו השפעה בזירה הלבנונית – בלי להיגרר לעימות אזורי נוסף

שלטי חוצות בטהראן עם תמונותו של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, לקראת טקס הלוויתו, 2 ביולי 2026
איראן שאחרי עלי ח'מינאי | פרשנות

יוני בן מנחם

על רקע הלווייתו של המנהיג העליון הקודם, מעריכים גורמי ביטחון בכירים כי ההנהגה החדשה שהתגבשה בטהראן שונה מדור ההנהגה הקודם ומרכז הכובד בקבלת ההחלטות עובר שינוי

ההסכם שיכול לפרק את חיזבאללה – או להצית את לבנון
ההסכם שיכול לפרק את חיזבאללה – או להצית את לבנון | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

אורנה מזרחי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, מנתחת את מאזן הכוחות בביירות, את ההתנגדות של חיזבאללה ואת תפקיד הפיקוח האמריקני

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ויו"ר הפרלמנט, מוחמד באקר קאליבף, בעומאן, 22 ביוני 2026
איראן לא מפרקת את מזכר ההבנות – היא הופכת אותו למנוף לחץ | פרשנות

יוני בן מנחם

בירושלים מתחזקת ההערכה כי "הסבלנות האסטרטגית" – מושג שליווה במשך שנים את מדיניות החוץ האיראנית, מתקרבת למיצוי. טהראן מקשיחה עמדות, ואינה ממהרת להתקדם להסכם קבע

שתפו: