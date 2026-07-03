בין הלחץ האמריקני לפירוק חיזבאללה, ניסיון ההשפעה הטורקי והחשש הישראלי מהתחזקות ציר פרו-טורקי, המשטר החדש בדמשק מנסה להשיב לעצמו השפעה בזירה הלבנונית – בלי להיגרר לעימות אזורי נוסף
יוני בן מנחם | 3 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
א-שרע מחפש דריסת רגל בלבנון | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי אף שהמשטר החדש בדמשק עסוק בביסוס שלטונו ובהתמודדות עם אתגרי הפנים, הוא אינו יכול להתעלם מלבנון, הנתפסת בעיניו כחלק בלתי נפרד מהמרחב הביטחוני והאסטרטגי של סוריה.
הם מציינים כי ממשל טראמפ סבור שעל סוריה לשוב ולמלא תפקיד מרכזי במזרח התיכון – לא רק במישור הביטחוני, אלא גם בזירה המדינית והכלכלית. במסגרת תפיסה זו ביקשה וושינגטון להחזיר את דמשק למעגל ההשפעה האזורי ולנצל את מעמדה החדש לקידום אחד מיעדיה המרכזיים בלבנון: פירוק חיזבאללה מנשקו.
אלא שבמקביל הולכת ומחריפה המתיחות בין סוריה לישראל. על פי ההערכות, א-שרע הגיע למסקנה כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מהשטחים שתפסה בדרום סוריה לאחר נפילת משטר אסד. יתרה מזאת, הוא סבור כי ישראל פועלת לעידוד מוקדי כוח מקומיים – בהם הכורדים, הדרוזים והעלווים – באופן שעשוי לערער את אחדותה הטריטוריאלית של סוריה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו