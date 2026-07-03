א-שרע מחפש דריסת רגל בלבנון | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי אף שהמשטר החדש בדמשק עסוק בביסוס שלטונו ובהתמודדות עם אתגרי הפנים, הוא אינו יכול להתעלם מלבנון, הנתפסת בעיניו כחלק בלתי נפרד מהמרחב הביטחוני והאסטרטגי של סוריה.

הם מציינים כי ממשל טראמפ סבור שעל סוריה לשוב ולמלא תפקיד מרכזי במזרח התיכון – לא רק במישור הביטחוני, אלא גם בזירה המדינית והכלכלית. במסגרת תפיסה זו ביקשה וושינגטון להחזיר את דמשק למעגל ההשפעה האזורי ולנצל את מעמדה החדש לקידום אחד מיעדיה המרכזיים בלבנון: פירוק חיזבאללה מנשקו.