על רקע הלווייתו של המנהיג העליון הקודם, מעריכים גורמי ביטחון בכירים כי ההנהגה החדשה שהתגבשה בטהראן שונה מדור ההנהגה הקודם ומרכז הכובד בקבלת ההחלטות עובר שינוי
יוני בן מנחם | 3 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳
איראן שאחרי עלי ח'מינאי | פרשנות
לקראת הלווייתו של מנהיגה העליון לשעבר של איראן, עלי ח'מינאי, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים כי המלחמה האחרונה בין ארה"ב וישראל לבין איראן לא הסתיימה רק בשינוי המאזן הצבאי במזרח התיכון. היא האיצה תהליך עמוק ומשמעותי הרבה יותר, המתחולל בתוך איראן עצמה.
להערכתם, לאחר חיסולו של ח'מינאי התגבשה בטהראן הנהגה חדשה, השונה במאפייניה מדור המייסדים של המהפכה האסלאמית.
אין פירוש הדבר שהרפובליקה האסלאמית זנחה את האידיאולוגיה שלה או את עיקרון שלטון חכם ההלכה. להיפך: האידיאולוגיה עדיין מעניקה למשטר את בסיס הלגיטימציה שלו. עם זאת, לראשונה זה שנים רבות נדמה כי המדינה עצמה – ביטחונה, יציבותה והאינטרסים הלאומיים שלה – תופסת מקום מרכזי יותר בתהליך קבלת ההחלטות.
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