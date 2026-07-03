כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

על רקע הלווייתו של המנהיג העליון הקודם, מעריכים גורמי ביטחון בכירים כי ההנהגה החדשה שהתגבשה בטהראן שונה מדור ההנהגה הקודם ומרכז הכובד בקבלת ההחלטות עובר שינוי

יוני בן מנחם | 3 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

איראן שאחרי עלי ח'מינאי | פרשנות

לקראת הלווייתו של מנהיגה העליון לשעבר של איראן, עלי ח'מינאי, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים כי המלחמה האחרונה בין ארה"ב וישראל לבין איראן לא הסתיימה רק בשינוי המאזן הצבאי במזרח התיכון. היא האיצה תהליך עמוק ומשמעותי הרבה יותר, המתחולל בתוך איראן עצמה.

להערכתם, לאחר חיסולו של ח'מינאי התגבשה בטהראן הנהגה חדשה, השונה במאפייניה מדור המייסדים של המהפכה האסלאמית.

אין פירוש הדבר שהרפובליקה האסלאמית זנחה את האידיאולוגיה שלה או את עיקרון שלטון חכם ההלכה. להיפך: האידיאולוגיה עדיין מעניקה למשטר את בסיס הלגיטימציה שלו. עם זאת, לראשונה זה שנים רבות נדמה כי המדינה עצמה – ביטחונה, יציבותה והאינטרסים הלאומיים שלה – תופסת מקום מרכזי יותר בתהליך קבלת ההחלטות.

שלטי חוצות בטהראן עם תמונותו של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, לקראת טקס הלוויתו, 2 ביולי 2026

שלטי חוצות בטהראן עם תמונותו של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, לקראת טקס הלוויתו, 2 ביולי 2026 | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 18 בינואר 2026
א-שרע מחפש דריסת רגל בלבנון | פרשנות

יוני בן מנחם

בין הלחץ האמריקני לפירוק חיזבאללה, ניסיון ההשפעה הטורקי והחשש הישראלי מהתחזקות ציר פרו-טורקי, המשטר החדש בדמשק מנסה להשיב לעצמו השפעה בזירה הלבנונית – בלי להיגרר לעימות אזורי נוסף

ההסכם שיכול לפרק את חיזבאללה – או להצית את לבנון
ההסכם שיכול לפרק את חיזבאללה – או להצית את לבנון | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

אורנה מזרחי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, מנתחת את מאזן הכוחות בביירות, את ההתנגדות של חיזבאללה ואת תפקיד הפיקוח האמריקני

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ויו"ר הפרלמנט, מוחמד באקר קאליבף, בעומאן, 22 ביוני 2026
איראן לא מפרקת את מזכר ההבנות – היא הופכת אותו למנוף לחץ | פרשנות

יוני בן מנחם

בירושלים מתחזקת ההערכה כי "הסבלנות האסטרטגית" – מושג שליווה במשך שנים את מדיניות החוץ האיראנית, מתקרבת למיצוי. טהראן מקשיחה עמדות, ואינה ממהרת להתקדם להסכם קבע

כוחות שיטור עיראקיים במהלך מבצע המעצרים, 28 ביוני 2026
מבצע מעצרים רחב היקף בעיראק – האם המדינה בדרך לשינוי עמוק? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי גל המעצרים נגד עשרות חברי פרלמנט, בכירי ממשל ואישי ציבור עשוי להיות אחד האירועים המשמעותיים ביותר בעיראק מאז תבוסת דאע"ש

שר החוץ של עומאן, באדר בן חאמד אל בוסיידי, ויו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, בנמל התעופה בעומאן, 22 ביוני 2026
עומאן הופכת לשחקן חשוב במזרח התיכון החדש | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מציינים כי בעקבות ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון, עומאן הופכת לשותפה פעילה בעיצוב המציאות הביטחונית והכלכלית החדשה במפרץ

Andrew Harnik, IIPA / Getty Images, Tasnim News Agency, CC BY 4.0
"מול איראן אין פתרונות קסם – רק הרתעה ותחזוקה אלימה" | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

בריאיון לתוכנית "האסטרטגים" טוען פרופ' דן שיפטן כי המזרח התיכון אינו מתנהל לפי נוסחאות של שלום, אלא לפי מאזן כוח, נחישות ופחד

שתפו: