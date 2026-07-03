איראן שאחרי עלי ח'מינאי | פרשנות

לקראת הלווייתו של מנהיגה העליון לשעבר של איראן, עלי ח'מינאי, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים כי המלחמה האחרונה בין ארה"ב וישראל לבין איראן לא הסתיימה רק בשינוי המאזן הצבאי במזרח התיכון. היא האיצה תהליך עמוק ומשמעותי הרבה יותר, המתחולל בתוך איראן עצמה.

להערכתם, לאחר חיסולו של ח'מינאי התגבשה בטהראן הנהגה חדשה, השונה במאפייניה מדור המייסדים של המהפכה האסלאמית.