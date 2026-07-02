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אורנה מזרחי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, מנתחת את מאזן הכוחות בביירות, את ההתנגדות של חיזבאללה ואת תפקיד הפיקוח האמריקני

יוני בן מנחם | 2 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳

ההסכם שיכול לפרק את חיזבאללה – או להצית את לבנון | צפו בריאיון

שני מהלכים מדיניים שהתרחשו לאחרונה עשויים לעצב מחדש את המזרח התיכון: הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון ומזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן. האם הם מבשרים על סדר אזורי חדש, או שמא מדובר בעוד ניסיון לנהל משברים ישנים באמצעים חדשים?

לדברי אורנה מזרחי, סגנית ראש המל"ל לשעבר וחוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ההסכם עם לבנון הוא התפתחות שאין להקל בה ראש. "אני רואה בזה התפתחות מאוד מאוד חיובית", היא אומרת. "יש פה איזושהי משמעות אם נדע לקחת ולעשות ולנצל נכון את ההזדמנות הזו.

"ברור שזה לא הסכם שלום, אבל כבר בסעיף הראשון יש הכרה הדדית בריבונות של שתי המדינות, וחזון משותף ללכת להסדר שלום ולשנות את היחסים ביניהן. במקומותינו, ועם מערכת היחסים שיש לנו עם השכנות שלנו, יש פה בשורה.

ההסכם שיכול לפרק את חיזבאללה – או להצית את לבנון

SAUL LOEB, Joseph EID / AFP via Getty Images

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