בירושלים מתחזקת ההערכה כי "הסבלנות האסטרטגית" – מושג שליווה במשך שנים את מדיניות החוץ האיראנית, מתקרבת למיצוי. טהראן מקשיחה עמדות, ואינה ממהרת להתקדם להסכם קבע
יוני בן מנחם | 2 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳
איראן לא מפרקת את מזכר ההבנות – היא הופכת אותו למנוף לחץ | פרשנות
המשא ומתן בין איראן לארה"ב נמשך לכאורה, אולם מאחורי הקלעים הולכת ומתגבשת מציאות שונה לחלוטין – כך מעריכים גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים.
לדבריהם, בקרב ההנהגה האיראנית מתחזקת התחושה שארה"ב אינה עומדת בקצב יישום התחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות שנחתם ב-18 ביוני. בעיני טהראן, אין מדובר בעיכובים טכניים בלבד, אלא במבחן האמינות הראשון של ממשל טראמפ.
מבחינת איראן, אין כל היגיון לעבור לשלב הבא במשא ומתן כל עוד הצד האמריקני אינו מיישם בפועל את הסעיפים שעליהם התחייב. עמדה זו נשענת על נוסחת היסוד שעליה נבנה מזכר ההבנות: "התחייבות תמורת התחייבות".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו