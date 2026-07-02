כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בירושלים מתחזקת ההערכה כי "הסבלנות האסטרטגית" – מושג שליווה במשך שנים את מדיניות החוץ האיראנית, מתקרבת למיצוי. טהראן מקשיחה עמדות, ואינה ממהרת להתקדם להסכם קבע

יוני בן מנחם | 2 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

איראן לא מפרקת את מזכר ההבנות – היא הופכת אותו למנוף לחץ | פרשנות

המשא ומתן בין איראן לארה"ב נמשך לכאורה, אולם מאחורי הקלעים הולכת ומתגבשת מציאות שונה לחלוטין – כך מעריכים גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים.

לדבריהם, בקרב ההנהגה האיראנית מתחזקת התחושה שארה"ב אינה עומדת בקצב יישום התחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות שנחתם ב-18 ביוני. בעיני טהראן, אין מדובר בעיכובים טכניים בלבד, אלא במבחן האמינות הראשון של ממשל טראמפ.

מבחינת איראן, אין כל היגיון לעבור לשלב הבא במשא ומתן כל עוד הצד האמריקני אינו מיישם בפועל את הסעיפים שעליהם התחייב. עמדה זו נשענת על נוסחת היסוד שעליה נבנה מזכר ההבנות: "התחייבות תמורת התחייבות".

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ויו"ר הפרלמנט, מוחמד באקר קאליבף, בעומאן, 22 ביוני 2026

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, ויו"ר הפרלמנט, מוחמד באקר קאליבף, בעומאן, 22 ביוני 2026 | צילום: Hamed Malekpour / Middle East Images / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות שיטור עיראקיים במהלך מבצע המעצרים, 28 ביוני 2026
מבצע מעצרים רחב היקף בעיראק – האם המדינה בדרך לשינוי עמוק? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי גל המעצרים נגד עשרות חברי פרלמנט, בכירי ממשל ואישי ציבור עשוי להיות אחד האירועים המשמעותיים ביותר בעיראק מאז תבוסת דאע"ש

שר החוץ של עומאן, באדר בן חאמד אל בוסיידי, ויו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, בנמל התעופה בעומאן, 22 ביוני 2026
עומאן הופכת לשחקן חשוב במזרח התיכון החדש | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מציינים כי בעקבות ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון, עומאן הופכת לשותפה פעילה בעיצוב המציאות הביטחונית והכלכלית החדשה במפרץ

Andrew Harnik, IIPA / Getty Images, Tasnim News Agency, CC BY 4.0
"מול איראן אין פתרונות קסם – רק הרתעה ותחזוקה אלימה" | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

בריאיון לתוכנית "האסטרטגים" טוען פרופ' דן שיפטן כי המזרח התיכון אינו מתנהל לפי נוסחאות של שלום, אלא לפי מאזן כוח, נחישות ופחד

דגל חיזבאללה על הריסות בניין בצור, 23 ביוני 2026
הסכם המסגרת עם ישראל – מבחן קיומי עבור חיזבאללה | פרשנות

יוני בן מנחם

חיזבאללה חושש שהמהלך המדיני של לבנון עם ישראל יהפוך לכלי לפירוק כוחו הצבאי. גורמים ביטחוניים מזהירים כי אם המשבר יסלים, לבנון עלולה להידרדר לעימות פנימי חסר תקדים

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, בדרכם לסבב שיחות עם נציגי ארה"ב בשוויץ, 21 ביוני 2026
שיטת המשא ומתן האיראנית שעיצבה את השיחות מול ארה"ב | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מציינים כי איראן נקטה בשיטת "הבזאר הפרסי" שאפשר להחליש את אסטרטגיית הלחץ המקסימלי האמריקנית. בתוך כך, בירושלים מעריכים כי חילופי האש האחרונים נתפסים בארה"ב כמשהו מקומי שלא ישפיע על מזכר ההבנות

צעדה של תומכי בחיזבאללה בביירות, 26 ביוני 2026 | צילום: Nael Chahine / Middle East Images / AFP via Getty Image
המבחן של הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון רק מתחיל | פרשנות

יוני בן מנחם

ההתנגדות החריפה של חיזבאללה, תנועת אמל ובעלי בריתם להסכם המסגרת עם ישראל מלמדת כי הקרב הבא לא יתנהל רק מול ישראל, אלא גם בתוך לבנון

שתפו: