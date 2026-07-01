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גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי גל המעצרים נגד עשרות חברי פרלמנט, בכירי ממשל ואישי ציבור עשוי להיות אחד האירועים המשמעותיים ביותר בעיראק מאז תבוסת דאע"ש

יוני בן מנחם | 1 ביולי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳

מבצע מעצרים רחב היקף בעיראק – האם המדינה בדרך לשינוי עמוק? | פרשנות

באמצע חודש יולי צפוי ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, להגיע לביקור רשמי בוושינגטון. על פי דיווחים בתקשורת העיראקית, במהלך הביקור הוא יידרש לספק תשובות בשלושה נושאים מרכזיים, שארה"ב מציבה כתנאי להמשך תמיכתה בממשלתו.

הנושא הראשון הוא פירוק המיליציות הפרו-איראניות והבטחת מונופול המדינה על הנשק. הנושא השני הוא המשך המאבק בשחיתות. הנושא השלישי, ואולי החשוב ביותר, הוא הרחבת השותפות האסטרטגית בין ארה"ב לעיראק, באופן שיאפשר לחברות אמריקניות להעמיק את פעילותן במדינה, בעיקר בתחומי האנרגיה וההשקעות.

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי מבחינת וושינגטון, עיראק היא חלק בלתי נפרד מן המערכה מול איראן. במשך שנים שימשה המדינה כחצר האחורית של טהראן וכריאה כלכלית שסייעה לה להתמודד עם הסנקציות האמריקניות. לכן, אם ארה"ב מבקשת להגביר את הלחץ על איראן, עיראק היא אחת הזירות המרכזיות שבהן ניתן לעשות זאת.

כוחות שיטור עיראקיים במהלך מבצע המעצרים, 28 ביוני 2026

כוחות שיטור עיראקיים במהלך מבצע המעצרים, 28 ביוני 2026 | צילום: AHMAD AL-RUBAYE / AFP via Getty Images

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