מבצע מעצרים רחב היקף בעיראק – האם המדינה בדרך לשינוי עמוק? | פרשנות

באמצע חודש יולי צפוי ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, להגיע לביקור רשמי בוושינגטון. על פי דיווחים בתקשורת העיראקית, במהלך הביקור הוא יידרש לספק תשובות בשלושה נושאים מרכזיים, שארה"ב מציבה כתנאי להמשך תמיכתה בממשלתו.

הנושא הראשון הוא פירוק המיליציות הפרו-איראניות והבטחת מונופול המדינה על הנשק. הנושא השני הוא המשך המאבק בשחיתות. הנושא השלישי, ואולי החשוב ביותר, הוא הרחבת השותפות האסטרטגית בין ארה"ב לעיראק, באופן שיאפשר לחברות אמריקניות להעמיק את פעילותן במדינה, בעיקר בתחומי האנרגיה וההשקעות.