"מול איראן אין פתרונות קסם – רק הרתעה ותחזוקה אלימה" | צפו בריאיון

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בריאיון לתוכנית "האסטרטגים" טוען פרופ' דן שיפטן כי המזרח התיכון אינו מתנהל לפי נוסחאות של שלום, אלא לפי מאזן כוח, נחישות ופחד

יוני בן מנחם | 29 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳

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מזכר ההבנות שנחתם בין איראן לארה"ב עורר גלים רבים בקרב מדינות המזרח התיכון. הסיבה לכך טמונה בין היתר בחוסר הוודאות העולה ממנו ובשאלה כיצד הוא ישפיע על יחסי הכוחות האזוריים.

"המזכר אינו רק עוד הסכם אזורי", טוען פרופ' דן שיפטן, ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. לדבריו, מדובר במזכר המשקף מאבק רחב בהרבה על יכולתן של חברות מערביות להגן על עצמן מפני כוחות רדיקליים.

"מדינת ישראל היא המקום היחידי בעולם שבו חברה פתוחה, מודרנית ודמוקרטית אומרת: אם מנסים לחסל אותי ולשחוט אותי – אנחנו יכולים לשבור את הברברים".

Andrew Harnik, IIPA / Getty Images, Tasnim News Agency, CC BY 4.0

Andrew Harnik, IIPA / Getty Images, Tasnim News Agency, CC BY 4.0

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