"מול איראן אין פתרונות קסם – רק הרתעה ותחזוקה אלימה" | צפו בריאיון

מזכר ההבנות שנחתם בין איראן לארה"ב עורר גלים רבים בקרב מדינות המזרח התיכון. הסיבה לכך טמונה בין היתר בחוסר הוודאות העולה ממנו ובשאלה כיצד הוא ישפיע על יחסי הכוחות האזוריים.

"המזכר אינו רק עוד הסכם אזורי", טוען פרופ' דן שיפטן, ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. לדבריו, מדובר במזכר המשקף מאבק רחב בהרבה על יכולתן של חברות מערביות להגן על עצמן מפני כוחות רדיקליים.