עומאן הופכת לשחקן חשוב במזרח התיכון החדש | פרשנות

במשך עשרות שנים נהנתה עומאן ממעמד ייחודי במזרח התיכון. היא הצליחה לשמור על יחסים תקינים עם כמעט כל השחקנים האזוריים, להימנע ממעורבות בעימותים צבאיים מיותרים ולבסס את מעמדה כמתווכת אמינה בין יריבים.

אולם ההתפתחויות האחרונות סביב מצר הורמוז וההבנות שהושגו בין ארה"ב לאיראן מלמדות כי תפקידה של הסולטנות חורג כיום הרבה מעבר לתיווך דיפלומטי. לדברי גורמים מדיניים בכירים, עומאן הולכת והופכת לשותפה פעילה בעיצוב המציאות הביטחונית והכלכלית החדשה במפרץ.