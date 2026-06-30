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גורמים מדיניים בכירים מציינים כי בעקבות ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון, עומאן הופכת לשותפה פעילה בעיצוב המציאות הביטחונית והכלכלית החדשה במפרץ

יוני בן מנחם | 30 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

עומאן הופכת לשחקן חשוב במזרח התיכון החדש | פרשנות

במשך עשרות שנים נהנתה עומאן ממעמד ייחודי במזרח התיכון. היא הצליחה לשמור על יחסים תקינים עם כמעט כל השחקנים האזוריים, להימנע ממעורבות בעימותים צבאיים מיותרים ולבסס את מעמדה כמתווכת אמינה בין יריבים.

אולם ההתפתחויות האחרונות סביב מצר הורמוז וההבנות שהושגו בין ארה"ב לאיראן מלמדות כי תפקידה של הסולטנות חורג כיום הרבה מעבר לתיווך דיפלומטי. לדברי גורמים מדיניים בכירים, עומאן הולכת והופכת לשותפה פעילה בעיצוב המציאות הביטחונית והכלכלית החדשה במפרץ.

המלחמה האחרונה בין ארה"ב, ישראל ואיראן המחישה מחדש את חשיבותו האסטרטגית של מצר הורמוז, אחד מנתיבי השייט המרכזיים בעולם.

שר החוץ של עומאן, באדר בן חאמד אל בוסיידי, ויו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, בנמל התעופה בעומאן, 22 ביוני 2026

שר החוץ של עומאן, באדר בן חאמד אל בוסיידי, ויו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, בנמל התעופה בעומאן, 22 ביוני 2026 | צילום: Hamed Malekpour / Middle East Images / AFP via Getty Images

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