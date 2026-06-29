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חיזבאללה חושש שהמהלך המדיני של לבנון עם ישראל יהפוך לכלי לפירוק כוחו הצבאי. גורמים ביטחוניים מזהירים כי אם המשבר יסלים, לבנון עלולה להידרדר לעימות פנימי חסר תקדים

יוני בן מנחם | 29 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

הסכם המסגרת עם ישראל – מבחן קיומי עבור חיזבאללה | פרשנות

הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון אינו רק ניסיון לגבש הסדר ביטחוני חדש בגבול הצפון. מאחורי המהלך המדיני מתנהל מאבק עמוק בהרבה על עתידה של לבנון, על מעמדו של חיזבאללה ועל השאלה מי יחזיק במונופול על הפעלת הכוח במדינה.

גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים מעריכים כי ככל שההסכם יתקדם לקראת יישום, כך יגבר גם הסיכון לעימות פנימי בלבנון.

לדבריהם, בלב הסערה ניצבת התבטאותו החריגה של יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, שהזהיר מפני "פתנה" – מלחמת אחים. אמירה זו ממחישה כי המחלוקת סביב ההסכם כבר חורגת מסוגיות של גבול וביטחון, ונוגעת ישירות למבנה הכוח הפנימי בלבנון ולמעמדו של חיזבאללה.

דגל חיזבאללה על הריסות בניין בצור, 23 ביוני 2026

דגל חיזבאללה על הריסות בניין בצור, 23 ביוני 2026 | צילום: Joseph EID / AFP via Getty Images

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