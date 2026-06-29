הסכם המסגרת עם ישראל – מבחן קיומי עבור חיזבאללה | פרשנות

הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון אינו רק ניסיון לגבש הסדר ביטחוני חדש בגבול הצפון. מאחורי המהלך המדיני מתנהל מאבק עמוק בהרבה על עתידה של לבנון, על מעמדו של חיזבאללה ועל השאלה מי יחזיק במונופול על הפעלת הכוח במדינה.

גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים מעריכים כי ככל שההסכם יתקדם לקראת יישום, כך יגבר גם הסיכון לעימות פנימי בלבנון.