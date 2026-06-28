שיטת המשא ומתן האיראנית שעיצבה את השיחות מול ארה"ב | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בארה"ב מתייחסים בשלב זה לתקיפות האיראניות כחילופי אש מקומיים שלא ישפיעו על גורל מזכר ההבנות, וכי טראמפ נחוש להמשיך בכל מקרה במשא ומתן כדי להגיע להסכם קבע לפני נובמבר.

אותם גורמים מנתחים את המאבק הכולל שהתפתח בחודשים האחרונים מול איראן עד לנקודה בה נחתם מזכר ההבנות. לדבריהם, התמונה המצטיירת אינה של מאבק שהוכרע, אלא של עימות שנדחק להפוגה זמנית לקראת סבב לחימה נוסף שעשוי לפרוץ בהמשך.