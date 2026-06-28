גורמי ביטחון בכירים מציינים כי איראן נקטה בשיטת "הבזאר הפרסי" שאפשר להחליש את אסטרטגיית הלחץ המקסימלי האמריקנית. בתוך כך, בירושלים מעריכים כי חילופי האש האחרונים נתפסים בארה"ב כמשהו מקומי שלא ישפיע על מזכר ההבנות
יוני בן מנחם | 28 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
שיטת המשא ומתן האיראנית שעיצבה את השיחות מול ארה"ב | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בארה"ב מתייחסים בשלב זה לתקיפות האיראניות כחילופי אש מקומיים שלא ישפיעו על גורל מזכר ההבנות, וכי טראמפ נחוש להמשיך בכל מקרה במשא ומתן כדי להגיע להסכם קבע לפני נובמבר.
אותם גורמים מנתחים את המאבק הכולל שהתפתח בחודשים האחרונים מול איראן עד לנקודה בה נחתם מזכר ההבנות. לדבריהם, התמונה המצטיירת אינה של מאבק שהוכרע, אלא של עימות שנדחק להפוגה זמנית לקראת סבב לחימה נוסף שעשוי לפרוץ בהמשך.
במבט כולל, קשה לקבוע מי ניצח ומי הפסיד. לא הושגה הכרעה צבאית שמימשה את יעדיהן של ארה"ב וישראל, ומנגד גם איראן לא הצליחה לכפות הכרעה משלה. אולם במישור החשוב יותר – המשא ומתן ועיצוב המציאות האסטרטגית – התמונה נוטה בבירור לכיוון אחד: איראן הצליחה להכתיב את קצב האירועים ואת תנאי המשחק.
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