המבחן של הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון רק מתחיל | פרשנות

ההתנגדות החריפה של חיזבאללה, תנועת אמל ובעלי בריתם להסכם המסגרת עם ישראל מלמדת כי הקרב הבא לא יתנהל רק מול ישראל, אלא גם בתוך לבנון

יוני בן מנחם | 28 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳