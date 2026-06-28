ההתנגדות החריפה של חיזבאללה, תנועת אמל ובעלי בריתם להסכם המסגרת עם ישראל מלמדת כי הקרב הבא לא יתנהל רק מול ישראל, אלא גם בתוך לבנון
יוני בן מנחם | 28 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
המבחן של הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון רק מתחיל | פרשנות
החתימה על הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, בתיווך אמריקני, מסמנת נקודת מפנה מדינית חסרת תקדים בזירה הלבנונית. לראשונה מאז הסכם 17 במאי 1983 חתמו נציגים רשמיים של שתי המדינות על מסמך מדיני-ביטחוני רחב היקף, גם אם אין מדובר בהסכם שלום.
כעת מתחיל המבחן האמיתי של ההסכם. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי מבחינת וושינגטון, ההסכם משתלב בתפיסה האזורית שמוביל ממשל טראמפ: הפרדת הזירה הלבנונית מהמשוואה האיראנית, חיזוק מוסדות המדינה הלבנונית והפיכת צבא לבנון לגורם הבלעדי האחראי לביטחון המדינה.
בכך מבקשת ארה"ב לערער את תפיסת "אחדות הזירות" שמקדמת איראן, ולפיה לבנון, רצועת עזה, סוריה, עיראק ותימן מהוות חזית אחת מול ישראל.
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