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בעוד איראן הצליחה להכניס את הזירה הלבנונית להסדר האזורי החדש, הסוגיה הפלסטינית נותרה מחוץ למשוואה, לפחות בשלב זה

יוני בן מנחם | 26 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן – רצועת עזה נותרה בינתיים מחוץ למשחק | פרשנות

מזכר ההבנות שנחתם בין ארה"ב לאיראן אינו מסתכם בהפסקת אש זמנית או בהסדרה נקודתית. לדברי גורמים מדיניים, מדובר במסמך בעל משמעות אסטרטגית רחבה, שעשוי לעצב מחדש את מאזן הכוחות במזרח התיכון ואת אופן ניהול הסכסוכים באזור בשנים הקרובות.

אחת התוצאות המיידיות של ההבנות החדשות היא השינוי במעמדה של לבנון. התעקשותה של איראן לכלול את הזירה הלבנונית במזכר ההבנות יצרה מציאות חדשה, שבה ישראל אינה יכולה עוד לפעול בלבנון במנותק ממערכת היחסים הרחבה יותר בין וושינגטון לטהראן.

בעקבות הלחץ שהפעיל ממשל טראמפ על ממשלת ישראל, נאלצה ירושלים להתאים את מדיניותה למציאות החדשה. הדבר בא לידי ביטוי גם בסבב השיחות האחרון בין ישראל ללבנון בוושינגטון, שבמסגרתו נדונו לראשונה באופן מעשי אפשרויות לנסיגה ישראלית הדרגתית מדרום לבנון ולהעברת האחריות הביטחונית לצבא לבנון.

רצועת עזה, 1 באפריל 2025

רצועת עזה, 1 באפריל 2025 | צילום: -/AFP via Getty Images

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