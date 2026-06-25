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לפי גורמים מדיניים בכירים, נשיא ארה"ב מבקש להציג הישג שיסייע לו בבחירות וימנע משבר כלכלי. בישראל חוששים כי הסכם קבע יחזק מחדש את טהראן, יעניק לה לגיטימציה אזורית ויחייב היערכות לאפשרות של פעולה עצמאית נגד תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים

יוני בן מנחם | 25 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

בכירים בירושלים מעריכים: טראמפ עלול להסכים לוויתורים בנושא הגרעין | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נחוש להגיע להסכם קבע עם טהראן עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. לדבריהם, יתכן שהוא יעשה זאת גם במחיר של ויתור על כמה מדרישותיו המהותיות בנושא הגרעין.

אותם גורמים מעריכים כי טראמפ מבקש להציג הישג מדיני שיסייע לו בבחירות, לשמור על מחירי נפט סבירים בארה"ב ולהימנע ממשבר כלכלי עולמי במקרה שאיראן תשוב ותסגור את מצרי הורמוז.

השינוי החד ביחסו של טראמפ לאיראן הפתיע את ישראל, אך לא לחלוטין. אותם גורמים אומרים כי הכתובת הייתה על הקיר: סימני החשדנות הופיעו כבר בתחילת המשא ומתן, כאשר טראמפ התמקד בעיקר בסכנה הנשקפת מתוכנית הגרעין האיראנית, וכמעט שלא התייחס לתוכנית הטילים הבליסטיים ולמערך השלוחות של טהראן באזור.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 17 ביוני 2026

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 17 ביוני 2026 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

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