בכירים בירושלים מעריכים: טראמפ עלול להסכים לוויתורים בנושא הגרעין | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נחוש להגיע להסכם קבע עם טהראן עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. לדבריהם, יתכן שהוא יעשה זאת גם במחיר של ויתור על כמה מדרישותיו המהותיות בנושא הגרעין.

אותם גורמים מעריכים כי טראמפ מבקש להציג הישג מדיני שיסייע לו בבחירות, לשמור על מחירי נפט סבירים בארה"ב ולהימנע ממשבר כלכלי עולמי במקרה שאיראן תשוב ותסגור את מצרי הורמוז.