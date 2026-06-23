להבין את הראש החות'י | צפו בריאיון

מאז ה-7 באוקטובר הפכו החות'ים בתימן לאחד השחקנים הבולטים בזירה האזורית. הם שיגרו טילים וכטב"מים לעבר ישראל, איימו על נתיבי השיט בים האדום ובבאב אל-מנדב, והציגו את עצמם כמי שנחלצו להגנת הפלסטינים בעזה. אך מאחורי הדימוי של "זרוע איראנית" מסתתרת תנועה מורכבת יותר: מקומית, תימנית, שבטית, דתית ופוליטית.

"הם לא פרוקסי במובן שבו אנחנו נוהגים לחשוב אולי על חיזבאללה בלבנון במידה רבה של צדק ועל המיליציות הנמצאות בעיראק. כאן מדובר במשהו אחר", מסבירה ענבל ניסים לובטון בתוכנית האסטרטגים של מגזין אפוק.