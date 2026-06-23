החוקרת ענבל ניסים לובטון, מומחית לזירה התימנית, מנתחת את דפוסי החשיבה של החות'ים, את אופן קבלת ההחלטות בארגון, את התפיסה המניעה את מאבקם בישראל וכיצד הם רואים עצמם בתוך הציר האיראני
יוני בן מנחם | 23 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳
להבין את הראש החות'י | צפו בריאיון
מאז ה-7 באוקטובר הפכו החות'ים בתימן לאחד השחקנים הבולטים בזירה האזורית. הם שיגרו טילים וכטב"מים לעבר ישראל, איימו על נתיבי השיט בים האדום ובבאב אל-מנדב, והציגו את עצמם כמי שנחלצו להגנת הפלסטינים בעזה. אך מאחורי הדימוי של "זרוע איראנית" מסתתרת תנועה מורכבת יותר: מקומית, תימנית, שבטית, דתית ופוליטית.
"הם לא פרוקסי במובן שבו אנחנו נוהגים לחשוב אולי על חיזבאללה בלבנון במידה רבה של צדק ועל המיליציות הנמצאות בעיראק. כאן מדובר במשהו אחר", מסבירה ענבל ניסים לובטון בתוכנית האסטרטגים של מגזין אפוק.
לובטון היא חוקרת תימן המודרנית והחברה התימנית, מרצה באוניברסיטה הפתוחה, חוקרת במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ועמיתת מחקר בפורום דבורה, על החות'ים, הקשר שלהם לאיראן, האיום הימי, המלחמה מול ישראל והדרך הנכונה להבין את הזירה התימנית.
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