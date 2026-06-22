ההסכם שיכול להלבין את איראן | פרשנות

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי בישראל מודאגים ממזכר ההבנות, לא רק בשל תוכנו הישיר, אלא גם בשל מה שנתפס כשינוי אפשרי במאזן הכוחות האזורי, ומכך שמעשית – המזכר משנה את התפיסה כלפי איראן ומלבין אותה

יוני בן מנחם | 22 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳