גורמים בכירים בירושלים מסרו כי בישראל מודאגים ממזכר ההבנות, לא רק בשל תוכנו הישיר, אלא גם בשל מה שנתפס כשינוי אפשרי במאזן הכוחות האזורי, ומכך שמעשית – המזכר משנה את התפיסה כלפי איראן ומלבין אותה
יוני בן מנחם | 22 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
ההסכם שיכול להלבין את איראן | פרשנות
סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, אמר אתמול בפתח שיחות המשא ומתן בין וושינגטון לטהראן לסיום המלחמה כי הצדדים רשמו התקדמות משמעותית.
"עשינו התקדמות ניכרת במהלך השעות האחרונות. השאלה היא אם נוכל לשנות באופן קבוע את מערכת היחסים במזרח התיכון", אמר ואנס באתר הנופש בורגנשטוק שבשווייץ.
לדבריו, "אנחנו מנסים, באמצעות דיפלומטיה, לפעול יחד כדי לשנות את המזרח התיכון. איראן הייתה גורם מערער יציבות באזור. הנשיא טראמפ ביקש מאיתנו לפתוח דף חדש ולשנות מן היסוד את מערכת היחסים שלנו עם העם האיראני".
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