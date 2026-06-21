מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן מציב את לבנון בצומת דרכים. השבוע צפוי להתחדש המשא ומתן מול ישראל בוושינגטון
יוני בן מנחם | 21 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
המבחן של ממשלת לבנון – כיצד תגיב ללחצים מצד חיזבאללה ואיראן? | פרשנות
מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן אינו משנה רק את מאזן הכוחות האזורי, אלא מטלטל גם את הזירה הלבנונית. בעוד וושינגטון מבקשת להביא לסיום הלחימה בגבול הצפון ולקדם יציבות אזורית, בביירות מתנהל מאבק פנימי על דמותו של "היום שאחרי", כך אומרים גורמי ביטחון בכירים.
השאלה המרכזית היא האם לבנון תנצל את המציאות החדשה כדי להשיג נסיגה ישראלית מלאה מדרום המדינה, או שתנסה לקדם הסדר ביטחוני רחב יותר, שעשוי לשנות גם את מאזן הכוחות הפנימי בה.
במערכת הפוליטית הלבנונית מעריכים כי מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן משנה את כללי המשחק, וכי חתימתו מסמנת את תחילתו של שלב חדש במזרח התיכון. אף שמדובר רק בצעד ראשון בדרך להסכם קבע, כבר עתה ברור כי הממשל האמריקני מעוניין לייצב את הזירה האזורית ולהביא לסיומם של מוקדי הלחימה הפעילים, ובראשם החזית הלבנונית.
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