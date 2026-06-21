המבחן של ממשלת לבנון – כיצד תגיב ללחצים מצד חיזבאללה ואיראן? | פרשנות

מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן אינו משנה רק את מאזן הכוחות האזורי, אלא מטלטל גם את הזירה הלבנונית. בעוד וושינגטון מבקשת להביא לסיום הלחימה בגבול הצפון ולקדם יציבות אזורית, בביירות מתנהל מאבק פנימי על דמותו של "היום שאחרי", כך אומרים גורמי ביטחון בכירים.

השאלה המרכזית היא האם לבנון תנצל את המציאות החדשה כדי להשיג נסיגה ישראלית מלאה מדרום המדינה, או שתנסה לקדם הסדר ביטחוני רחב יותר, שעשוי לשנות גם את מאזן הכוחות הפנימי בה.