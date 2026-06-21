גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי טהראן מפעילה את חיזבאללה במטרה לערער את היחסים בין טראמפ לנתניהו, ובמקביל מנסה לכפות על וושינגטון את עיקרון "אחדות הזירות"
יוני בן מנחם | 21 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
איראן מנסה לתקוע טריז בין ארה"ב לישראל | פרשנות
גורמים בכירים בישראל מעריכים כי איראן מעודדת את חיזבאללה להפר את הפסקת האש ולגרור תגובה ישראלית, במטרה לעורר את זעמו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כלפי ישראל וליצור מצג שווא שלפיו ירושלים מחבלת במכוון במזכר ההבנות שנחתם בין ארה"ב לאיראן.
לדבריהם, ישראל הבהירה לממשל האמריקני כי היא מכבדת את הפסקת האש, וכי הירי של צה"ל לעבר חיזבאללה היה ירי תגובה שנועד להגנה עצמית.
אותם גורמים טוענים כי איראן מנסה לכופף את ידה של ארה"ב בכל הנוגע ליישום מזכר ההבנות, ולעצב אותו בהתאם לתפיסתה עוד לפני פתיחת המשא ומתן על הסדר הקבע. בכך היא מבקשת להכתיב לארה"ב ולישראל את עיקרון "אחדות הזירות" ואת הזיקה בין הסוגיה האיראנית לבין לבנון וחיזבאללה.
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