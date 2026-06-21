איראן מנסה לתקוע טריז בין ארה"ב לישראל | פרשנות

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי איראן מעודדת את חיזבאללה להפר את הפסקת האש ולגרור תגובה ישראלית, במטרה לעורר את זעמו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כלפי ישראל וליצור מצג שווא שלפיו ירושלים מחבלת במכוון במזכר ההבנות שנחתם בין ארה"ב לאיראן.

לדבריהם, ישראל הבהירה לממשל האמריקני כי היא מכבדת את הפסקת האש, וכי הירי של צה"ל לעבר חיזבאללה היה ירי תגובה שנועד להגנה עצמית.