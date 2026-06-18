איראן שרדה את המערכה ומגיעה לשולחן המשא ומתן מעמדה משופרת יחסית, בעוד ארה"ב נאלצת להכיר במגבלות כוחה, וישראל מצאה עצמה, לפחות זמנית – מחוץ למעגל קבלת ההחלטות
יוני בן מנחם | 18 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
איראן נחלשה, אך יוצאת מהמלחמה עם הישגים אסטרטגיים | פרשנות
מזכר ההבנות שנחתם בין ארה"ב לאיראן מסמן את סיומו של שלב מרכזי במלחמה האזורית שנמשכה חודשים ארוכים. עם זאת, הוא רחוק מלהיות הסכם שלום כולל.
למעשה, המזכר אינו מכריע בסוגיות המרכזיות, אלא דוחה אותן לשולחן המשא ומתן שצפוי להיפתח במהלך 60 הימים הקרובים, כך אומרים גורמים מדיניים בכירים.
המערכה הסתיימה ללא הכרעה חד-משמעית. אף אחד מהצדדים לא הצליח להשיג את יעדיו המוצהרים במלואם. ואולם בחינה מפוכחת של התוצאות מלמדת כי למרות הנזקים הכבדים שספגה, איראן הצליחה למנוע מארה"ב ומישראל להשיג את מטרותיהן האסטרטגיות. גורמים ביטחוניים מעריכים כי בכך הפכה למרוויחה היחסית של העימות.
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