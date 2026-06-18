איראן נחלשה, אך יוצאת מהמלחמה עם הישגים אסטרטגיים | פרשנות

מזכר ההבנות שנחתם בין ארה"ב לאיראן מסמן את סיומו של שלב מרכזי במלחמה האזורית שנמשכה חודשים ארוכים. עם זאת, הוא רחוק מלהיות הסכם שלום כולל.

למעשה, המזכר אינו מכריע בסוגיות המרכזיות, אלא דוחה אותן לשולחן המשא ומתן שצפוי להיפתח במהלך 60 הימים הקרובים, כך אומרים גורמים מדיניים בכירים.