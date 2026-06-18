הסעיפים במזכר ההבנות שמדליקים נורה אדומה בירושלים | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי המזכר שנחתם בין איראן לארה"ב פוגע קשות בהרתעה הישראלית, וכעת צפוי להתגבר הלחץ הבין-לאומי על ישראל לסגת מלבנון עוד לפני שהוסר האיום של חיזבאללה על תושבי הצפון

יוני בן מנחם | 18 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳