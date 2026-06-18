גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי המזכר שנחתם בין איראן לארה"ב פוגע קשות בהרתעה הישראלית, וכעת צפוי להתגבר הלחץ הבין-לאומי על ישראל לסגת מלבנון עוד לפני שהוסר האיום של חיזבאללה על תושבי הצפון
יוני בן מנחם | 18 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
הסעיפים במזכר ההבנות שמדליקים נורה אדומה בירושלים | פרשנות
עותק ממזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן הגיע לידי ישראל, אולם לשכת ראש הממשלה שומרת לפי שעה על שתיקה ואינה מגיבה לתוכנו.
גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים, לאחר ניתוח ראשוני של המסמך, כי מדובר במזכר הבנות בעייתי מאוד עבור ישראל.
לדבריהם, בישראל מודאגים במיוחד מכמה סעיפים במזכר ההבנות שנחתם הלילה בין נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לבין נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן.
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