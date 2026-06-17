גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי המלחמה חוללה שינוי תודעתי בקרב הנהגות המפרץ – האמון ביכולתה של ארה"ב להבטיח את ביטחונן נסדק, לצד חשש מוחשי מעימות נוסף עם איראן. פרשנים במפרץ מעריכים כי בחודשים הקרובים ינסו מדינות המפרץ לפתוח ערוצי הידברות חדשים עם טהראן
יוני בן מנחם | 17 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
אחרי המלחמה – מדינות המפרץ יחשבו מסלול מחדש? | פרשנות
פרשנים בעולם הערבי מעריכים כי במדינות המפרץ מתחילה לחלחל ההבנה כי ייתכן שהן עצמן המפסידות הגדולות של המלחמה במפרץ.
אומנם אף אחת ממדינות המפרץ לא הייתה צד ישיר ללחימה, אך השלכותיה מטלטלות את יסודות תפיסת הביטחון שעליה נשענו במשך עשרות שנים. המלחמה במובנים מסוימים חיזקה את מעמדה של איראן ככוח אזורי שאין להתעלם ממנו.
במקביל, היא חשפה פעם נוספת את מגבלות המטרייה הביטחונית האמריקנית, שעליה ביססו מדינות המפרץ חלק ניכר מן האסטרטגיה שלהן מאז מלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1990.
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