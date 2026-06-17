אחרי המלחמה – מדינות המפרץ יחשבו מסלול מחדש? | פרשנות

פרשנים בעולם הערבי מעריכים כי במדינות המפרץ מתחילה לחלחל ההבנה כי ייתכן שהן עצמן המפסידות הגדולות של המלחמה במפרץ.

אומנם אף אחת ממדינות המפרץ לא הייתה צד ישיר ללחימה, אך השלכותיה מטלטלות את יסודות תפיסת הביטחון שעליה נשענו במשך עשרות שנים. המלחמה במובנים מסוימים חיזקה את מעמדה של איראן ככוח אזורי שאין להתעלם ממנו.