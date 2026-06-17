כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי המלחמה חוללה שינוי תודעתי בקרב הנהגות המפרץ – האמון ביכולתה של ארה"ב להבטיח את ביטחונן נסדק, לצד חשש מוחשי מעימות נוסף עם איראן. פרשנים במפרץ מעריכים כי בחודשים הקרובים ינסו מדינות המפרץ לפתוח ערוצי הידברות חדשים עם טהראן

יוני בן מנחם | 17 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

אחרי המלחמה – מדינות המפרץ יחשבו מסלול מחדש? | פרשנות

פרשנים בעולם הערבי מעריכים כי במדינות המפרץ מתחילה לחלחל ההבנה כי ייתכן שהן עצמן המפסידות הגדולות של המלחמה במפרץ.

אומנם אף אחת ממדינות המפרץ לא הייתה צד ישיר ללחימה, אך השלכותיה מטלטלות את יסודות תפיסת הביטחון שעליה נשענו במשך עשרות שנים. המלחמה במובנים מסוימים חיזקה את מעמדה של איראן ככוח אזורי שאין להתעלם ממנו.

במקביל, היא חשפה פעם נוספת את מגבלות המטרייה הביטחונית האמריקנית, שעליה ביססו מדינות המפרץ חלק ניכר מן האסטרטגיה שלהן מאז מלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1990.

אמיר קטאר תמים בן חמד אאל ת'אני ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בפגישה עם יורש העצר, 28 באפריל 2026

אמיר קטאר תמים בן חמד אאל ת'אני ויורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בפגישה עם יורש העצר, 28 באפריל 2026 | צילום: Qatar's Amiri Diwan / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בפגישתם בבית הלבן, 7 באפריל 2025
ישראל תנסה להשפיע על נוסח ההסכם הסופי בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ההערכה בירושלים היא שהסיכוי להשפיע על תוכן מזכר ההבנות הוא קלוש, ובמהלך החודשיים הקרובים יעשה מאמץ מדיני גדול להשפיע על נוסח ההסכם הסופי. אחת האפשרויות שנשקלות – ביקור מדיני של נתניהו בוושינגטון

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, 31 במאי 2019
גורמים בכירים מעריכים: איראן לא תסכים בקלות להסכם גרעין חדש בתנאים האמריקניים, ותנסה למשוך זמן | פרשנות

יוני בן מנחם

להערכת גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים, איראן תנסה כעת לשמר את נכסיה האסטרטגיים ולמתוח את החבל ככל שניתן – מתוך הנחה שככל שהתהליך יתארך, כך יתקשה טראמפ לחדש את הלחימה נגדה

Irag Prime Minister's Media Office, lan Waldie, Wathig Khuzaie, QASSEM AL-KAABI/AFP via Getty Images
"הרבה עיראקים רוצים להשתחרר מההשפעה האיראנית, גם בקרב חלקים גדולים מהציבור השיעי" | ריאיון עם ד"ר רונן זיידל

יוני בן מנחם

ד"ר רונן זיידל, חוקר עיראק במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, מנתח את הסיבות לכך שעיראק הפכה לזירה מרכזית במלחמה האזורית, את ההשפעה האיראנית במדינה ואת מאזן הכוחות בין המיליציות הפרו איראניות לצבא העיראקי

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 16 בינואר 2026
בין התשה להסדרה: הדרך לרגיעה ברצועת עזה עוד רחוקה | פרשנות

יוני בן מנחם

בשבוע שעבר התקיים סבב שיחות נוסף בקהיר בניסיון לנוע לעבר הסדר יציב ברצועה. עם זאת, חמאס ממשיך לסרב להתפרק מנשקו – מה שלא מותיר אפשרות להתקדם ליישום תוכנית 21 הנקודות של נשיא ארה"ב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, ספטמבר 2025
דריכות בירושלים – חשש כי ההסכם מול איראן לא ישרת את האינטרסים הישראליים | פרשנות

יוני בן מנחם

ראש הממשלה צפוי לכנס היום את הקבינט הביטחוני; גורמים בכירים בירושלים מטילים ספק באפשרות שמזכר ההבנות המתגבש בין וושינגטון לטהראן ייתן מענה מספק לאיומים המרכזיים שמציבה איראן

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בארמון הנשיאותי, 11 בפברואר 2025
לבנון בהמתנה, האם היא כלולה בהסכם בין ארה"ב לאיראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

למרות ההצהרות האיראניות על סיום המלחמה ונסיגה ישראלית, בביירות ובירושלים מטילים ספק ביכולת מזכר ההבנות האמריקני-איראני לשנות את המציאות הביטחונית בדרום לבנון או להסדיר את סוגיית חיזבאללה

שתפו: