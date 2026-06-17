ישראל תנסה להשפיע על נוסח ההסכם הסופי בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

בעקבות המתיחות החריפה בין הדרג המדיני בישראל לבין ממשל טראמפ, על רקע מזכר ההבנות המתגבש בין ארה"ב לאיראן וסירובה של ישראל לסגת מהאזורים שבהם היא מחזיקה בדרום לבנון, מתכוונת ישראל לנסות ולהשפיע על נוסח ההסכם הסופי בין וושינגטון לטהראן. כך מסרו גורמים מדיניים בכירים.

לדברי אותם גורמים, ארה"ב דחתה בקשה ישראלית לעיין במזכר ההבנות לפני החתימה, מחשש שישראל תדליף את תוכן המסמך ותנסה לשבש את החתימה עליו. הדבר מעיד על משבר אמון עמוק בין הממשל האמריקני לישראל בכל הנוגע למשא ומתן עם איראן.