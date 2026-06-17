גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ההערכה בירושלים היא שהסיכוי להשפיע על תוכן מזכר ההבנות הוא קלוש, ובמהלך החודשיים הקרובים יעשה מאמץ מדיני גדול להשפיע על נוסח ההסכם הסופי. אחת האפשרויות שנשקלות – ביקור מדיני של נתניהו בוושינגטון
יוני בן מנחם | 17 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
ישראל תנסה להשפיע על נוסח ההסכם הסופי בין ארה"ב לאיראן | פרשנות
בעקבות המתיחות החריפה בין הדרג המדיני בישראל לבין ממשל טראמפ, על רקע מזכר ההבנות המתגבש בין ארה"ב לאיראן וסירובה של ישראל לסגת מהאזורים שבהם היא מחזיקה בדרום לבנון, מתכוונת ישראל לנסות ולהשפיע על נוסח ההסכם הסופי בין וושינגטון לטהראן. כך מסרו גורמים מדיניים בכירים.
לדברי אותם גורמים, ארה"ב דחתה בקשה ישראלית לעיין במזכר ההבנות לפני החתימה, מחשש שישראל תדליף את תוכן המסמך ותנסה לשבש את החתימה עליו. הדבר מעיד על משבר אמון עמוק בין הממשל האמריקני לישראל בכל הנוגע למשא ומתן עם איראן.
ההערכה בדרג המדיני בירושלים היא כי מאחר שארה"ב הסתירה מישראל את פרטי המשא ומתן עם איראן על מזכר ההבנות, איבדה ישראל במידה רבה את יכולתה להשפיע על תוכנו, והוא צפוי להיחתם כבר ביום שישי הקרוב בשווייץ. גורם מדיני אמר כי אחת האפשרויות הנשקלות היא יציאתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לפגישה דחופה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בוושינגטון.
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