גורמים בכירים מעריכים: איראן לא תסכים בקלות להסכם גרעין חדש בתנאים האמריקניים, ותנסה למשוך זמן | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים בישראל מעריכים כי איראן הייתה מעוניינת בהגעה למזכר ההבנות עם ארה"ב לסיום המלחמה בשל המצוקה הצבאית והכלכלית שאליה נקלעה מאז מתקפת ה-7 באוקטובר. ההסכמות שהושגו עד כה צפויות להעניק לה חמצן מדיני וכלכלי.

כעת היא תנסה להגיע להסכמות על בסיס המזכר במטרה לאפשר לה לצלוח את תקופת כהונתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ולשמר בידיה את היכולות הגרעיניות והבליסטיות שאותן תוכל לשקם ולפתח בעיתוי הנוח לה. להערכת הגורמים המדיניים, היא תנסה למשוך זמן ככל שניתן, מתוך הבנה שגם ארה"ב מצידה מעוניינת בהגעה להסכם סופי.