ד"ר רונן זיידל, חוקר עיראק במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, מנתח את הסיבות לכך שעיראק הפכה לזירה מרכזית במלחמה האזורית, את ההשפעה האיראנית במדינה ואת מאזן הכוחות בין המיליציות הפרו איראניות לצבא העיראקי
יוני בן מנחם | 15 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳
"הרבה עיראקים רוצים להשתחרר מההשפעה האיראנית, גם בקרב חלקים גדולים מהציבור השיעי" | ריאיון עם ד"ר רונן זיידל
עיראק אינה נמצאת בדרך כלל במרכז תשומת הלב הישראלית. מאז ה-7 באוקטובר 2023, המבט מופנה בעיקר לעזה, ללבנון, לסוריה, לאיראן ולתימן. אולם מאחורי הקלעים, עיראק היא אחת הזירות החשובות ביותר במערכה האזורית.
ד"ר רונן זיידל, חוקר עיראק במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, מנתח בתוכנית האסטרטגים של מגזין אפוק את תפקידה של עיראק במלחמה, מבנה השלטון במדינה, כוחן של המיליציות, המעורבות האמריקנית, השפעת איראן, והסיכוי שעיראק תצליח להשתחרר ממעגל המיליציות והשחיתות.
"אחרי 2003, עם נפילת משטר הבעת', איראן נכנסה לעיראק ויצרה את המסדרון שמוביל ממנה מערבה – דרך עיראק וסוריה, עד לבנון ולים התיכון", מסביר זיידל. "אין בעצם ציר שיעי בלי עיראק. עיראק היא החוליה שמחברת את איראן לזירות האחרות. במובן הזה, היא לא רק חלק מהציר – היא הציר עצמו".
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