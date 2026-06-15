"הרבה עיראקים רוצים להשתחרר מההשפעה האיראנית, גם בקרב חלקים גדולים מהציבור השיעי" | ריאיון עם ד"ר רונן זיידל

עיראק אינה נמצאת בדרך כלל במרכז תשומת הלב הישראלית. מאז ה-7 באוקטובר 2023, המבט מופנה בעיקר לעזה, ללבנון, לסוריה, לאיראן ולתימן. אולם מאחורי הקלעים, עיראק היא אחת הזירות החשובות ביותר במערכה האזורית.

ד"ר רונן זיידל, חוקר עיראק במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, מנתח בתוכנית האסטרטגים של מגזין אפוק את תפקידה של עיראק במלחמה, מבנה השלטון במדינה, כוחן של המיליציות, המעורבות האמריקנית, השפעת איראן, והסיכוי שעיראק תצליח להשתחרר ממעגל המיליציות והשחיתות.