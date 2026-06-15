בשבוע שעבר התקיים סבב שיחות נוסף בקהיר בניסיון לנוע לעבר הסדר יציב ברצועה. עם זאת, חמאס ממשיך לסרב להתפרק מנשקו – מה שלא מותיר אפשרות להתקדם ליישום תוכנית 21 הנקודות של נשיא ארה"ב
יוני בן מנחם | 15 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
בין התשה להסדרה: הדרך לרגיעה ברצועת עזה עוד רחוקה | פרשנות
סבב השיחות שהתקיים בקהיר בשבוע שעבר בין הפלגים הפלסטיניים לבין המודיעין המצרי המחיש פעם נוספת את עומק הפערים בין הצדדים ואת הקושי להתקדם לעבר הסדר יציב ברצועת עזה.
בעוד המתווכים ניסו לקדם מתווה להפסקת אש ולהניח יסודות להסדר רחב יותר, המציאות בשטח התפתחה בכיוון ההפוך לחלוטין, כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.
במהלך ימי המשא ומתן נמשכו הפעולות הצבאיות של ישראל ברצועה. צה"ל הגביר את הלחץ על חמאס באמצעות תקיפות ממוקדות, הרחבת השליטה הקרקעית והמשך הפגיעה במוקדי הכוח של ארגון הטרור.
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