כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בשבוע שעבר התקיים סבב שיחות נוסף בקהיר בניסיון לנוע לעבר הסדר יציב ברצועה. עם זאת, חמאס ממשיך לסרב להתפרק מנשקו – מה שלא מותיר אפשרות להתקדם ליישום תוכנית 21 הנקודות של נשיא ארה"ב

יוני בן מנחם | 15 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

בין התשה להסדרה: הדרך לרגיעה ברצועת עזה עוד רחוקה | פרשנות

סבב השיחות שהתקיים בקהיר בשבוע שעבר בין הפלגים הפלסטיניים לבין המודיעין המצרי המחיש פעם נוספת את עומק הפערים בין הצדדים ואת הקושי להתקדם לעבר הסדר יציב ברצועת עזה.

בעוד המתווכים ניסו לקדם מתווה להפסקת אש ולהניח יסודות להסדר רחב יותר, המציאות בשטח התפתחה בכיוון ההפוך לחלוטין, כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.

במהלך ימי המשא ומתן נמשכו הפעולות הצבאיות של ישראל ברצועה. צה"ל הגביר את הלחץ על חמאס באמצעות תקיפות ממוקדות, הרחבת השליטה הקרקעית והמשך הפגיעה במוקדי הכוח של ארגון הטרור.

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 16 בינואר 2026

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 16 בינואר 2026 | צילום: Amir Levy/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, ספטמבר 2025
דריכות בירושלים – חשש כי ההסכם מול איראן לא ישרת את האינטרסים הישראליים | פרשנות

יוני בן מנחם

ראש הממשלה צפוי לכנס היום את הקבינט הביטחוני; גורמים בכירים בירושלים מטילים ספק באפשרות שמזכר ההבנות המתגבש בין וושינגטון לטהראן ייתן מענה מספק לאיומים המרכזיים שמציבה איראן

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בארמון הנשיאותי, 11 בפברואר 2025
לבנון בהמתנה, האם היא כלולה בהסכם בין ארה"ב לאיראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

למרות ההצהרות האיראניות על סיום המלחמה ונסיגה ישראלית, בביירות ובירושלים מטילים ספק ביכולת מזכר ההבנות האמריקני-איראני לשנות את המציאות הביטחונית בדרום לבנון או להסדיר את סוגיית חיזבאללה

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 11 בפברואר 2026
בין אנקרה לירושלים: ההסלמה המילולית הטורקית שמסמנת מאבק על ההנהגה האזורית | פרשנות

יוני בן מנחם

התבטאויות חריפות של ארדואן ובכירים טורקים נגד ישראל, לצד תגובות תקיפות מירושלים, משקפות לא רק מתיחות גוברת – אלא מאבק רחב על ההשפעה באזור

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בעת ביקורו בניו יורק, 22 בספטמבר 2025
א-שרע צפוי להיפגש בקרוב עם טראמפ – האם הוא יהיה חלק מהפתרון בלבנון? | פרשנות

יוני בן מנחם

רשת אל-ערבייה דיווחה כי נשיא סוריה הוזמן לוושינגטון לתחילת השבוע הבא. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הדיווח נכון, ומאחורי ההזמנה עומדת תפיסה אמריקנית המבקשת לרתום את סוריה למהלכים אזוריים חדשים

כוחות של מילציית אל-חשד א-שעבי בעיראק, 15 בספטמבר 2024
האם ממשלת עיראק תצליח לפרק את המיליציות מנשקן? | פרשנות

יוני בן מנחם

הלחצים האמריקניים, ההתנגדות מצד חלק מהפלגים השיעיים והעימות המתמשך בין ארה"ב לאיראן מציבים בפני בגדד אתגר מורכב

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, 18 ביולי 2016
מהו כוחו האמיתי של מוג'תבא ח'מינאי? | פרשנות

יוני בן מנחם

המנהיג העליון החדש של איראן מגביר את מעורבותו בניהול המדינה, אך היקף סמכויותיו בפועל עדיין אינו ברור

שתפו: