בין התשה להסדרה: הדרך לרגיעה ברצועת עזה עוד רחוקה | פרשנות

סבב השיחות שהתקיים בקהיר בשבוע שעבר בין הפלגים הפלסטיניים לבין המודיעין המצרי המחיש פעם נוספת את עומק הפערים בין הצדדים ואת הקושי להתקדם לעבר הסדר יציב ברצועת עזה.

בעוד המתווכים ניסו לקדם מתווה להפסקת אש ולהניח יסודות להסדר רחב יותר, המציאות בשטח התפתחה בכיוון ההפוך לחלוטין, כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.