דריכות בירושלים – חשש כי ההסכם מול איראן לא ישרת את האינטרסים הישראליים | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי לכנס הערב את הקבינט הביטחוני לדיון במזכר ההבנות המתגבש בין ארה"ב לאיראן.

לדבריהם, בישראל עדיין לא התקבלה טיוטת מזכר ההבנות שגובשה לקראת חתימה. המידע שבידי הדרג המדיני מבוסס בעיקר על מודיעין, על הדלפות ועל עדכונים שקיבל נתניהו מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. קיימות גם ידיעות סותרות באשר לאפשרות שייחתם כבר היום.