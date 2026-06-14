כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ראש הממשלה צפוי לכנס היום את הקבינט הביטחוני; גורמים בכירים בירושלים מטילים ספק באפשרות שמזכר ההבנות המתגבש בין וושינגטון לטהראן ייתן מענה מספק לאיומים המרכזיים שמציבה איראן

יוני בן מנחם | 14 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

דריכות בירושלים – חשש כי ההסכם מול איראן לא ישרת את האינטרסים הישראליים | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי לכנס הערב את הקבינט הביטחוני לדיון במזכר ההבנות המתגבש בין ארה"ב לאיראן.

לדבריהם, בישראל עדיין לא התקבלה טיוטת מזכר ההבנות שגובשה לקראת חתימה. המידע שבידי הדרג המדיני מבוסס בעיקר על מודיעין, על הדלפות ועל עדכונים שקיבל נתניהו מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. קיימות גם ידיעות סותרות באשר לאפשרות שייחתם כבר היום.

ואולם, נוכח ההדלפות האיראניות והשתיקה האמריקנית בכמה סוגיות מרכזיות, בירושלים גובר החשש מתוכנו בכל הנוגע לדרישות ישראל: חיסול פרויקט הגרעין האיראני, הסרת איום הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה האיראנית בשלוחות הטרור שלה במזרח התיכון.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, ספטמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, ספטמבר 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא לבנון, ג'וזף עאון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בארמון הנשיאותי, 11 בפברואר 2025
לבנון בהמתנה, האם היא כלולה בהסכם בין ארה"ב לאיראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

למרות ההצהרות האיראניות על סיום המלחמה ונסיגה ישראלית, בביירות ובירושלים מטילים ספק ביכולת מזכר ההבנות האמריקני-איראני לשנות את המציאות הביטחונית בדרום לבנון או להסדיר את סוגיית חיזבאללה

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 11 בפברואר 2026
בין אנקרה לירושלים: ההסלמה המילולית הטורקית שמסמנת מאבק על ההנהגה האזורית | פרשנות

יוני בן מנחם

התבטאויות חריפות של ארדואן ובכירים טורקים נגד ישראל, לצד תגובות תקיפות מירושלים, משקפות לא רק מתיחות גוברת – אלא מאבק רחב על ההשפעה באזור

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בעת ביקורו בניו יורק, 22 בספטמבר 2025
א-שרע צפוי להיפגש בקרוב עם טראמפ – האם הוא יהיה חלק מהפתרון בלבנון? | פרשנות

יוני בן מנחם

רשת אל-ערבייה דיווחה כי נשיא סוריה הוזמן לוושינגטון לתחילת השבוע הבא. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הדיווח נכון, ומאחורי ההזמנה עומדת תפיסה אמריקנית המבקשת לרתום את סוריה למהלכים אזוריים חדשים

כוחות של מילציית אל-חשד א-שעבי בעיראק, 15 בספטמבר 2024
האם ממשלת עיראק תצליח לפרק את המיליציות מנשקן? | פרשנות

יוני בן מנחם

הלחצים האמריקניים, ההתנגדות מצד חלק מהפלגים השיעיים והעימות המתמשך בין ארה"ב לאיראן מציבים בפני בגדד אתגר מורכב

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, 18 ביולי 2016
מהו כוחו האמיתי של מוג'תבא ח'מינאי? | פרשנות

יוני בן מנחם

המנהיג העליון החדש של איראן מגביר את מעורבותו בניהול המדינה, אך היקף סמכויותיו בפועל עדיין אינו ברור

כיכר וליאסר בטהרן, איראן, 23 באפריל 2026
איראן מנסה לבנות מחדש את ציר ההתנגדות ומקדמת תפיסת ביטחון חדשה | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי האיראנים פועלים לעצב תפיסה חדשה לפיה פגיעה באחת מזירות הציר עשויה להוביל לתגובה ישירה, ומעריכים: העימות הבא אינו שאלה של אם, אלא של מתי

שתפו: