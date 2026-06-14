ראש הממשלה צפוי לכנס היום את הקבינט הביטחוני; גורמים בכירים בירושלים מטילים ספק באפשרות שמזכר ההבנות המתגבש בין וושינגטון לטהראן ייתן מענה מספק לאיומים המרכזיים שמציבה איראן
יוני בן מנחם | 14 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
דריכות בירושלים – חשש כי ההסכם מול איראן לא ישרת את האינטרסים הישראליים | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי לכנס הערב את הקבינט הביטחוני לדיון במזכר ההבנות המתגבש בין ארה"ב לאיראן.
לדבריהם, בישראל עדיין לא התקבלה טיוטת מזכר ההבנות שגובשה לקראת חתימה. המידע שבידי הדרג המדיני מבוסס בעיקר על מודיעין, על הדלפות ועל עדכונים שקיבל נתניהו מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. קיימות גם ידיעות סותרות באשר לאפשרות שייחתם כבר היום.
ואולם, נוכח ההדלפות האיראניות והשתיקה האמריקנית בכמה סוגיות מרכזיות, בירושלים גובר החשש מתוכנו בכל הנוגע לדרישות ישראל: חיסול פרויקט הגרעין האיראני, הסרת איום הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה האיראנית בשלוחות הטרור שלה במזרח התיכון.
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