לבנון בהמתנה, האם היא כלולה בהסכם בין ארה"ב לאיראן? | פרשנות

המערכת הפוליטית בלבנון עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, בניסיון להבין האם לבנון נכללת במסגרת ההסכם המתגבש בין שתי המדינות.

למרות שורה של הדלפות והצהרות מצד גורמים איראנים, עדיין לא ברור מהו בדיוק "הסעיף הלבנוני" בהסכם, ואם אכן יהיה בו כדי להביא לסיום הלחימה בדרום לבנון ולנסיגה ישראלית מהשטחים שבהם היא מחזיקה.