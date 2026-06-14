למרות ההצהרות האיראניות על סיום המלחמה ונסיגה ישראלית, בביירות ובירושלים מטילים ספק ביכולת מזכר ההבנות האמריקני-איראני לשנות את המציאות הביטחונית בדרום לבנון או להסדיר את סוגיית חיזבאללה
יוני בן מנחם | 14 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
לבנון בהמתנה, האם היא כלולה בהסכם בין ארה"ב לאיראן? | פרשנות
המערכת הפוליטית בלבנון עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, בניסיון להבין האם לבנון נכללת במסגרת ההסכם המתגבש בין שתי המדינות.
למרות שורה של הדלפות והצהרות מצד גורמים איראנים, עדיין לא ברור מהו בדיוק "הסעיף הלבנוני" בהסכם, ואם אכן יהיה בו כדי להביא לסיום הלחימה בדרום לבנון ולנסיגה ישראלית מהשטחים שבהם היא מחזיקה.
פרשנים בלבנון אומרים כי עד כה לא פורסמו פרטים רשמיים באשר למעמדה של לבנון בהבנות המתגבשות בין וושינגטון לטהראן. עם זאת, עצם ההתייחסות הפומבית של בכירים איראנים לסוגיה מלמדת כי לבנון אינה נעדרת מהשיחות, וכי עתידה הביטחוני והפוליטי קשור באופן הדוק להסדר האזורי הרחב ששני הצדדים מנסים לגבש.
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