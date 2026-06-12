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רשת אל-ערבייה דיווחה כי נשיא סוריה הוזמן לוושינגטון לתחילת השבוע הבא. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הדיווח נכון, ומאחורי ההזמנה עומדת תפיסה אמריקנית המבקשת לרתום את סוריה למהלכים אזוריים חדשים

יוני בן מנחם | 12 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

א-שרע צפוי להיפגש בקרוב עם טראמפ – האם הוא יהיה חלק מהפתרון בלבנון? | פרשנות

רשת אל-ערביה הסעודית דיווחה אתמול מפי מקור דיפלומטי עלום שם כי נשיא סוריה, אחמד א-שרע, קיבל הזמנה להגיע לפגישה בוושינגטון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ב-14 ביוני. המקור לא אישר האם א-שרע אכן ייענה להזמנה.

גורמים מדיניים מעריכים כי הדיווח נכון, וכי מאחורי ההזמנה של טראמפ מסתתרת תפיסה אמריקנית רחבה יותר, המבקשת לעצב מחדש את מאזן הכוחות במזרח התיכון ולרתום את סוריה למהלכים אזוריים חדשים – ובראשם הסוגיה הלבנונית וההתמודדות עם חיזבאללה.

עיתוי ההזמנה מעורר עניין מיוחד – לאחר שטראמפ רמז בפומבי כי היה רוצה לראות את סוריה ממלאת תפקיד פעיל יותר בלבנון, ואף העלה את האפשרות שתסייע במאבק נגד חיזבאללה. התבטאות זאת משקפת את חיפושו של הממשל האמריקני אחר שחקנים אזוריים שיוכלו לקדם את האינטרסים שלו, בלי להעמיק את המעורבות הצבאית הישירה של ארה"ב.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בעת ביקורו בניו יורק, 22 בספטמבר 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בעת ביקורו בניו יורק, 22 בספטמבר 2025 | צילום: Bing Guan / POOL / AFP via Getty Images

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