א-שרע צפוי להיפגש בקרוב עם טראמפ – האם הוא יהיה חלק מהפתרון בלבנון? | פרשנות

רשת אל-ערביה הסעודית דיווחה אתמול מפי מקור דיפלומטי עלום שם כי נשיא סוריה, אחמד א-שרע, קיבל הזמנה להגיע לפגישה בוושינגטון עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ב-14 ביוני. המקור לא אישר האם א-שרע אכן ייענה להזמנה.

גורמים מדיניים מעריכים כי הדיווח נכון, וכי מאחורי ההזמנה של טראמפ מסתתרת תפיסה אמריקנית רחבה יותר, המבקשת לעצב מחדש את מאזן הכוחות במזרח התיכון ולרתום את סוריה למהלכים אזוריים חדשים – ובראשם הסוגיה הלבנונית וההתמודדות עם חיזבאללה.