התבטאויות חריפות של ארדואן ובכירים טורקים נגד ישראל, לצד תגובות תקיפות מירושלים, משקפות לא רק מתיחות גוברת – אלא מאבק רחב על ההשפעה באזור
יוני בן מנחם | 12 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
בין אנקרה לירושלים: ההסלמה המילולית הטורקית שמסמנת מאבק על ההנהגה האזורית | פרשנות
ההסלמה המילולית האחרונה בין טורקיה לישראל משקפת החרפה משמעותית בשיח האזורי. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי אנקרה מחדדת את תפיסת האיום שלה כלפי ישראל, ומציגה את פעילותה האזורית כגורם מערער יציבות.
דבריו של נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, השבוע, שבהם הציג את ישראל כאיום שאינו רק אזורי אלא גם גלובלי, מעידים על עלייה חדה במתח בין שתי המדינות.
בנאום חריף שנשא בפני סיעת מפלגתו, "הצדק והפיתוח", ב-10 ביוני, טען ארדואן כי הביטחון הלאומי של טורקיה אינו מתחיל בגבולותיה בלבד, אלא במרחב הרחב של המזרח התיכון.
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