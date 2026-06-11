האם ממשלת עיראק תצליח לפרק את המיליציות מנשקן? | פרשנות

ממשלת עיראק החדשה מנהלת בימים אלה את אחד המאבקים הרגישים והחשובים ביותר מאז תבוסת דאע"ש. במוקד המאבק ניצב הניסיון לרכז את הנשק בידי המדינה, לצמצם את כוחן של המיליציות החמושות ולמנוע מעיראק להיגרר אל תוך העימות האזורי המתרחב בין איראן, ארה"ב וישראל. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.

המהלכים האחרונים של בגדד, ובהם הכרזתם של כמה פלגים חמושים על מסירת נשקם וניתוק זיקתם מ"הגיוס העממי" (אל-חשד א-שעבי) אינם רק צעדים ביטחוניים. מדובר במהלך פוליטי ואסטרטגי רחב היקף, שנועד להחזיר למדינה את המונופול על השימוש בכוח ולחזק את ריבונותה, לאחר שנים ארוכות שבהן פעלו לצדה מוקדי כוח חמושים ועצמאיים.