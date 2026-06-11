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הלחצים האמריקניים, ההתנגדות מצד חלק מהפלגים השיעיים והעימות המתמשך בין ארה"ב לאיראן מציבים בפני בגדד אתגר מורכב

יוני בן מנחם | 11 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

האם ממשלת עיראק תצליח לפרק את המיליציות מנשקן? | פרשנות

ממשלת עיראק החדשה מנהלת בימים אלה את אחד המאבקים הרגישים והחשובים ביותר מאז תבוסת דאע"ש. במוקד המאבק ניצב הניסיון לרכז את הנשק בידי המדינה, לצמצם את כוחן של המיליציות החמושות ולמנוע מעיראק להיגרר אל תוך העימות האזורי המתרחב בין איראן, ארה"ב וישראל. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.

המהלכים האחרונים של בגדד, ובהם הכרזתם של כמה פלגים חמושים על מסירת נשקם וניתוק זיקתם מ"הגיוס העממי" (אל-חשד א-שעבי) אינם רק צעדים ביטחוניים. מדובר במהלך פוליטי ואסטרטגי רחב היקף, שנועד להחזיר למדינה את המונופול על השימוש בכוח ולחזק את ריבונותה, לאחר שנים ארוכות שבהן פעלו לצדה מוקדי כוח חמושים ועצמאיים.

גורמי הביטחון מציינים כי ראש ממשלת עיראק החדש, עלי א-זיידי, מוצא עצמו בעמדה מורכבת במיוחד. הוא נדרש להיענות ללחצים אמריקניים גוברים לצמצום כוחן של המיליציות המזוהות עם איראן, תוך ניסיון להימנע מעימות פנימי שעשוי לערער את היציבות הפוליטית והביטחונית במדינה.

כוחות של מילציית אל-חשד א-שעבי בעיראק, 15 בספטמבר 2024

כוחות של מילציית אל-חשד א-שעבי בעיראק, 15 בספטמבר 2024 | צילום: ZAID AL-OBEIDI/AFP via Getty Images

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