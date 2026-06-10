מהו כוחו האמיתי של מוג'תבא ח'מינאי? | פרשנות

מוחסן רזאאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, אמר ב-5 ביוני בריאיון לרשת CNN כי השיחות עם ארה"ב הגיעו ל"מבוי סתום", וקרא לנשיא דונלד טראמפ "לשבור את הקיפאון". לדבריו, "הכדור נמצא כעת במגרשו של טראמפ".

רזאאי נמנע מלהשיב לשאלה בנוגע למצבו הבריאותי של מוג'תבא ולמידת מעורבותו בתהליך קבלת ההחלטות במדינה. כמו כן, הוא שלל אפשרות לפגישה בינו לבין טראמפ. "זה לא יקרה", אמר. "אנחנו עדיין נמצאים בשלב הראשון של המשא ומתן. הנשיא טראמפ הוא זה שעצר את המגעים, ולכן דבר כזה לא יתרחש".