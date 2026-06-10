המנהיג העליון החדש של איראן מגביר את מעורבותו בניהול המדינה, אך היקף סמכויותיו בפועל עדיין אינו ברור
יוני בן מנחם | 10 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
מהו כוחו האמיתי של מוג'תבא ח'מינאי? | פרשנות
מוחסן רזאאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, אמר ב-5 ביוני בריאיון לרשת CNN כי השיחות עם ארה"ב הגיעו ל"מבוי סתום", וקרא לנשיא דונלד טראמפ "לשבור את הקיפאון". לדבריו, "הכדור נמצא כעת במגרשו של טראמפ".
רזאאי נמנע מלהשיב לשאלה בנוגע למצבו הבריאותי של מוג'תבא ולמידת מעורבותו בתהליך קבלת ההחלטות במדינה. כמו כן, הוא שלל אפשרות לפגישה בינו לבין טראמפ. "זה לא יקרה", אמר. "אנחנו עדיין נמצאים בשלב הראשון של המשא ומתן. הנשיא טראמפ הוא זה שעצר את המגעים, ולכן דבר כזה לא יתרחש".
יום קודם לכן הביע טראמפ נכונות להיפגש עם מוג'תבא, אם יושג הסכם שיביא לסיום המלחמה, ואמר: "אני לא מחפש פגישה, אבל אם זה יקרה, יהיה זה כבוד גדול עבורי. הייתי רוצה לראות אפשרות להגיע להסכם, ואם אכן יושג הסכם, ייתכן שאפגוש אותו".
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