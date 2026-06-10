איראן מנסה לבנות מחדש את ציר ההתנגדות ומקדמת תפיסת ביטחון חדשה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי איראן שואבת עידוד מההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון ומהמדיניות שנקט נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך העימות האחרון עם ישראל. על רקע זה, להערכתם, פועלת איראן לארגון מחדש של ציר ההתנגדות, שספג פגיעות קשות מאז מתקפת ה-7 באוקטובר.

ביטוי בולט לתהליך הזה ניתן בדבריו של מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, הגנרל אסמאעיל קאא'ני, שהצהיר ב-9 ביוני כי "ממצר הורמוז ועד באב אל-מנדב, מהמפרץ הפרסי ועד ים סוף, תוקם חגורת ביטחון חדשה של ההתנגדות". קאא'ני הזהיר כי כל תקיפה ישראלית או אמריקנית באזור תיענה בתגובה מצד "חזית ההתנגדות המאוחדת". דבריו הובאו בכלי תקשורת איראניים.