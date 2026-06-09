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האיראנים מנסים לייצר מציאות חדשה – תגובה על כל תקיפה ישראלית בלבנון, לא רק בביירות. גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי ישראל ניצבת בפני אתגר

יוני בן מנחם | 9 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

ישראל תעמוד למבחן מול המשוואה החדשה שאיראן מנסה לקבע בלבנון |  פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי באיראן מעריכים שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בלם תקיפה אווירית משמעותית יותר של ישראל באיראן, והם מפרשים זאת כחולשה שניתן לנצל.

לדבריהם, האיראנים סבורים כי טראמפ להוט להגיע להסכם, ואף מוכן להגביל את חופש הפעולה הצבאי של ישראל נגד איראן לצורך כך. על רקע זה מנסה טהראן להציב משוואה חדשה: תגובה איראנית על כל תקיפה ישראלית בלבנון, ולא רק על תקיפה בבירה ביירות.

ישראל דוחה את המשוואה הזו על הסף, והבהירה זאת בפומבי. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר אמש בהודעה מצולמת לציבור כי "ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה. המשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי".

כוחות צה"ל בגבול לבנון

כוחות צה"ל בגבול לבנון | צילום: Jalaa MAREY / AFP via Getty Images

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