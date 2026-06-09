ישראל תעמוד למבחן מול המשוואה החדשה שאיראן מנסה לקבע בלבנון |  פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי באיראן מעריכים שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בלם תקיפה אווירית משמעותית יותר של ישראל באיראן, והם מפרשים זאת כחולשה שניתן לנצל.

לדבריהם, האיראנים סבורים כי טראמפ להוט להגיע להסכם, ואף מוכן להגביל את חופש הפעולה הצבאי של ישראל נגד איראן לצורך כך. על רקע זה מנסה טהראן להציב משוואה חדשה: תגובה איראנית על כל תקיפה ישראלית בלבנון, ולא רק על תקיפה בבירה ביירות.