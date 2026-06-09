איראן מחזירה את החות'ים למערכה כקלף לחץ נוסף | פרשנות

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הכרזת החות'ים על איסור שייט ישראלי בים האדום מחזירה את החשש מפגיעה באחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם

יוני בן מנחם | 9 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

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דובר הכוחות המזוינים של החות'ים, יחיא סריע, הודיע אתמול כי ארגון הטרור מתימן אוסר לחלוטין על כלי שייט ישראליים לפעול בים האדום, והזהיר כי כל פעילות ישראלית באזור תיחשב למטרה צבאית.

ההכרזה פורסמה אתמול, שעות ספורות לאחר שישראל יירטה טיל ששוגר לעברה מתימן. הלילה יירטה ישראל כטב"ם מתימן ששוגר לעבר אילת.

זוהי ההכרזה הימית הראשונה של החות'ים מאז כניסתה לתוקף של הרגיעה האחרונה בין איראן לישראל. היא מגיעה לאחר תקופה שבה פחת משמעותית היקף ההתקפות הימיות בהשוואה לשנים 2024 ו-2025, שבהן הפך הים האדום לאחד מנתיבי השייט המאוימים ביותר בעולם.

פטרול הכוח הימי של החות'ים בים האדום, 4 בינואר 2024

פטרול הכוח הימי של החות'ים בים האדום, 4 בינואר 2024 | צילום: AFP via Getty Images

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