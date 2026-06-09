איראן מחזירה את החות'ים למערכה כקלף לחץ נוסף | פרשנות

דובר הכוחות המזוינים של החות'ים, יחיא סריע, הודיע אתמול כי ארגון הטרור מתימן אוסר לחלוטין על כלי שייט ישראליים לפעול בים האדום, והזהיר כי כל פעילות ישראלית באזור תיחשב למטרה צבאית.

ההכרזה פורסמה אתמול, שעות ספורות לאחר שישראל יירטה טיל ששוגר לעברה מתימן. הלילה יירטה ישראל כטב"ם מתימן ששוגר לעבר אילת.