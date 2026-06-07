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אחרי חודשים של איומים, לחץ ודיבורים על "רכישה" ו"שליטה" באי הארקטי, המו"מ בין ארה"ב, דנמרק וגרינלנד עשוי להוביל להבנות חדשות

איל לוינטר | 7 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

האם טראמפ יתפשר בנושא גרינלנד? | פרשנות

רקע

גרינלנד הפכה בשנים האחרונות לאחד ממוקדי החיכוך הרגישים ביותר מול ממשל טראמפ. זה התחיל באוגוסט 2019, כאשר הנשיא טראמפ אישר שממשלו דן באפשרות לרכוש את האי מדנמרק. טראמפ הציג את הרעיון כ"עסקת נדל"ן גדולה", אמר שגרינלנד מעניינת מבחינה אסטרטגית, אך הוסיף אז כי הנושא אינו בראש סדר העדיפויות שלו.

דנמרק וגרינלנד דחו זאת כמעט מיד. ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן, כינתה את האפשרות "דיון אבסורדי" והדגישה שגרינלנד אינה למכירה. טראמפ ביטל בעקבות זאת ביקור מתוכנן בדנמרק, ואמר שהתגובה הדנית הייתה "נבזית" ו"מאוד סרקסטית".

בשלב הזה, רוב העולם התייחס לרעיון של טראמפ כחצי בדיחה וחצי פרובוקציה. אבל בדיעבד, 2019 הייתה רק נקודת פתיחה. טראמפ זיהה בגרינלנד לא רק נכס ביטחוני, אלא גם סמל: טריטוריה עצומה, עשירה במחצבים, היושבת בלב האזור הארקטי ומאפשרת לארה"ב לדבר במונחים של הרחבת השפעה, גישה למשאבים, שליטה בנתיבי ביטחון צפוניים ו"סיפוח" ריבונות של בעלת ברית.

דונלד טראמפ ג'וניור נוחת בבירת גרינלנד, 7 בינואר 2025

דונלד טראמפ ג'וניור נוחת בבירת גרינלנד, 7 בינואר 2025 | צילום: Emil Stach/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

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