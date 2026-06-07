האם טראמפ יתפשר בנושא גרינלנד? | פרשנות

רקע

גרינלנד הפכה בשנים האחרונות לאחד ממוקדי החיכוך הרגישים ביותר מול ממשל טראמפ. זה התחיל באוגוסט 2019, כאשר הנשיא טראמפ אישר שממשלו דן באפשרות לרכוש את האי מדנמרק. טראמפ הציג את הרעיון כ"עסקת נדל"ן גדולה", אמר שגרינלנד מעניינת מבחינה אסטרטגית, אך הוסיף אז כי הנושא אינו בראש סדר העדיפויות שלו.

דנמרק וגרינלנד דחו זאת כמעט מיד. ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן, כינתה את האפשרות "דיון אבסורדי" והדגישה שגרינלנד אינה למכירה. טראמפ ביטל בעקבות זאת ביקור מתוכנן בדנמרק, ואמר שהתגובה הדנית הייתה "נבזית" ו"מאוד סרקסטית".