גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי התקיפות באיראן נועדו לנתק את הקשר שטהראן מנסה לכפות בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית, ולהבהיר כי חופש הפעולה הישראלי אינו נתון למשא ומתן
יוני בן מנחם | 8 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
ישראל מנסה לשבור את המשוואה האיראנית | פרשנות
התקיפה הישראלית באיראן הפתיעה גורמים רבים בעולם הערבי, במיוחד לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קרא בפומבי לראש הממשלה, בנימין נתניהו, להימנע בשלב זה מתגובה צבאית בשטח איראן בעקבות מטח הטילים ששיגרה לעבר ישראל.
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי באמצעות שיגור הטילים לעבר ישראל ביקשה איראן לבסס משוואה חדשה: כל תקיפה ישראלית בביירות או בדרום לבנון תיענה בפגיעה ישירה בשטח ישראל. בכך ניסתה טהראן ליצור קשר מבצעי ישיר בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית, ולהרתיע את ישראל מהמשך פעילותה נגד חיזבאללה.
להערכתם, איראן ניסתה להציב את ישראל ואת ארה"ב בפני דילמה: להסלים מחדש את הלחימה באזור, או להיענות לדרישותיה לסיים את המלחמה במישור האזורי, ובייחוד בזירה הלבנונית. עם זאת, ההחלטה לצאת לתקיפה מבטאת, להערכת אותם גורמים, את הרצון הישראלי לנתק בין הזירות ולהבהיר כי זכותה של ישראל לפעול אינה נתונה לשום משא ומתן.
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