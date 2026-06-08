ישראל מנסה לשבור את המשוואה האיראנית | פרשנות

התקיפה הישראלית באיראן הפתיעה גורמים רבים בעולם הערבי, במיוחד לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קרא בפומבי לראש הממשלה, בנימין נתניהו, להימנע בשלב זה מתגובה צבאית בשטח איראן בעקבות מטח הטילים ששיגרה לעבר ישראל.

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי באמצעות שיגור הטילים לעבר ישראל ביקשה איראן לבסס משוואה חדשה: כל תקיפה ישראלית בביירות או בדרום לבנון תיענה בפגיעה ישירה בשטח ישראל. בכך ניסתה טהראן ליצור קשר מבצעי ישיר בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית, ולהרתיע את ישראל מהמשך פעילותה נגד חיזבאללה.