לאן מובילות הסנקציות האירופיות על ישראל? | פרשנות

רקע

ב-28 במאי הכניסה מועצת האיחוד האירופי לרשימת הסנקציות שלה ארבעה גופים ישראליים ושלושה אנשים, בטענה שהם אחראים או מסייעים ל"הפרות חמורות ושיטתיות" של זכויות פלסטינים ביהודה ושומרון. לפי האיחוד, הגורמים שנכללו ברשימה מעורבים בקידום מאחזים, בדחיקת קהילות פלסטיניות, בפגיעה ברכוש פלסטיני וכו'.

המשמעות המעשית של הסנקציות היא הקפאת נכסים באיחוד האירופי, איסור על אזרחים וחברות באיחוד להעמיד לרשותם כספים או משאבים כלכליים, ואיסור כניסה לאיחוד לאנשים הפרטיים שנכללו ברשימה.