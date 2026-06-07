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האם אירופה תסתפק בצעדים ממוקדים – או שתתקרב לקו האדום שממנו חוששים בירושלים?

איל לוינטר | 7 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳

לאן מובילות הסנקציות האירופיות על ישראל? | פרשנות

רקע

ב-28 במאי הכניסה מועצת האיחוד האירופי לרשימת הסנקציות שלה ארבעה גופים ישראליים ושלושה אנשים, בטענה שהם אחראים או מסייעים ל"הפרות חמורות ושיטתיות" של זכויות פלסטינים ביהודה ושומרון. לפי האיחוד, הגורמים שנכללו ברשימה מעורבים בקידום מאחזים, בדחיקת קהילות פלסטיניות, בפגיעה ברכוש פלסטיני וכו'.

המשמעות המעשית של הסנקציות היא הקפאת נכסים באיחוד האירופי, איסור על אזרחים וחברות באיחוד להעמיד לרשותם כספים או משאבים כלכליים, ואיסור כניסה לאיחוד לאנשים הפרטיים שנכללו ברשימה.

מדובר בהמשך של מגמה שהחלה באפריל 2024. אז הכניס האיחוד לרשימת הסנקציות ארבעה יחידים ושני גופים. ביולי 2024 נוסף סבב שני, שכלל חמישה יחידים ושלושה גופים נוספים. בשני המקרים הסנקציות כללו את אותה תבנית: הקפאת נכסים, איסור העמדת כספים או משאבים כלכליים, ואיסור כניסה לאיחוד.

שר החוץ גדעון סער, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, וראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס

שר החוץ גדעון סער, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, וראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס | Getty Images: Thomas COEX-AF, Michele Tantussi, Ralf Hirschberger-AFP. Marco Iacobucci Epp-Shutterstock.com

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