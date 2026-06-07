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המתווה, שטרם אושר בשל התנגדות חיזבאללה, חושף את המאבק בין המחנה המבקש לחזק את ריבונות לבנון לבין הכוחות המזוהים עם איראן – ומקשה על הסיכוי ליישמו

יוני בן מנחם | 7 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

ההסכם עם ישראל מעמיק את הקרע בצמרת הלבנונית | פרשנות

התקרית בסוף השבוע בלבנון, שבמהלכה נהרגו שני קצינים וחייל בצבא לבנון מירי צה"ל, החריפה את המתיחות בצמרת הלבנונית, כך מסרו גורמים ביטחוניים בכירים.

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, גינה את האירוע וכינה אותו "הפרה בוטה של הריבונות הלבנונית". יו"ר הפרלמנט, נביה ברי, המייצג גם את האינטרסים של חיזבאללה, מיהר לטעון כי לא מדובר בטעות אלא ב"פשע מכוון".

הקבינט טרם אישר את ההסכם בין ישראל ללבנון, שהושג בשבוע שעבר בשיחות בוושינגטון, בשל התנגדות חיזבאללה. בירושלים ממתינים כעת ללחץ מדיני אמריקני על ארגון הטרור כדי שייתן את הסכמתו למתווה. אם הדבר יקרה, אומרים גורמים מדיניים, יובא ההסכם לאישור הקבינט.

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, ויו"ר הפרלמנט, נביה ברי, 9 בינואר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, ויו"ר הפרלמנט, נביה ברי, 9 בינואר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

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