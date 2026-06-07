ההסכם עם ישראל מעמיק את הקרע בצמרת הלבנונית | פרשנות

התקרית בסוף השבוע בלבנון, שבמהלכה נהרגו שני קצינים וחייל בצבא לבנון מירי צה"ל, החריפה את המתיחות בצמרת הלבנונית, כך מסרו גורמים ביטחוניים בכירים.

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, גינה את האירוע וכינה אותו "הפרה בוטה של הריבונות הלבנונית". יו"ר הפרלמנט, נביה ברי, המייצג גם את האינטרסים של חיזבאללה, מיהר לטעון כי לא מדובר בטעות אלא ב"פשע מכוון".