על רקע הפערים הקיימים במשא ומתן בין המדינות, גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי גם אם הצדדים אינם מעוניינים בשלב זה בחידוש המלחמה, רצף של חיכוכים צבאיים עשוי להוביל להסלמה
יוני בן מנחם | 7 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
האם האירועים האחרונים במפרץ עשויים להוביל לקריסת הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן? | פרשנות
גורמים מדיניים וביטחוניים בישראל עוקבים מקרוב אחר ההסלמה המחודשת בין איראן לארה"ב באזור מצרי הורמוז, ומעריכים כי רצף האירועים האחרון מערער עוד יותר את הפסקת האש בין המדינות.
להערכתם, קיימת אפשרות כי המצב הנוכחי יוביל בסופו של דבר לקריסת הפסקת האש השברירית שהושגה בין הצדדים בתיווך פקיסטני.
העימות האחרון, שכלל חילופי תקיפות בין איראן לארה"ב, ממחיש עד כמה הפסקת האש רחוקה מלהיות הסדר יציב. מבחינת טהראן, התקיפות האמריקניות נגד מתקני מכ"ם ומעקב באזור החוף הן הפרה בוטה של ההבנות שהושגו באפריל האחרון. מנגד, וושינגטון טוענת כי פעלה במסגרת הגנה עצמית, לאחר שיגורי טילים וכטב"מים איראניים לעבר יעדים אמריקניים ואזוריים במפרץ.
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