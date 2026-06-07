האם האירועים האחרונים במפרץ עשויים להוביל לקריסת הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן? | פרשנות

גורמים מדיניים וביטחוניים בישראל עוקבים מקרוב אחר ההסלמה המחודשת בין איראן לארה"ב באזור מצרי הורמוז, ומעריכים כי רצף האירועים האחרון מערער עוד יותר את הפסקת האש בין המדינות.

להערכתם, קיימת אפשרות כי המצב הנוכחי יוביל בסופו של דבר לקריסת הפסקת האש השברירית שהושגה בין הצדדים בתיווך פקיסטני.