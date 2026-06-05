איראן מנסה להחיות את עיקרון אחדות הזירות | פרשנות

בשבועות האחרונים מסתמן שינוי מהותי באופן שבו איראן מגדירה את תנאי המשחק מול ארה"ב במזרח התיכון.

במקום להתמקד רק בסוגיות מצרי הורמוז, תוכנית הגרעין או הסרת הסנקציות, היא מבקשת להרחיב את מסגרת המשא ומתן כך שתכלול את כלל הזירות האזוריות שבהן היא מעורבת, ובראשן לבנון והמפרץ. כך אומרים גורמים מדיניים בכירים.