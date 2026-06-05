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במסגרת המגעים עם ארה"ב, טהראן פועלת לקשור בין הזירות, כחלק מניסיון לשקם את הציר השיעי. ישראל מצידה מתנגדת ורואה בכך איום אסטרטגי

יוני בן מנחם | 5 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

איראן מנסה להחיות את עיקרון אחדות הזירות | פרשנות

בשבועות האחרונים מסתמן שינוי מהותי באופן שבו איראן מגדירה את תנאי המשחק מול ארה"ב במזרח התיכון.

במקום להתמקד רק בסוגיות מצרי הורמוז, תוכנית הגרעין או הסרת הסנקציות, היא מבקשת להרחיב את מסגרת המשא ומתן כך שתכלול את כלל הזירות האזוריות שבהן היא מעורבת, ובראשן לבנון והמפרץ. כך אומרים גורמים מדיניים בכירים.

במוקד הגישה החדשה של איראן עומדת דרישה עקבית: סיום מצב העימות האזורי במקביל – הן במפרץ הפרסי והן בלבנון. מבחינת איראן, המשך הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור והמשך הפעילות הישראלית בלבנון הם חלק ממערכת לחצים צבאית אחת, ולכן גם הפתרון חייב להיות כולל.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ׳י ומשמאלו יו״ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי בביירות, לבנון, 4 באוקטובר 2024 | צילום: AFP via Getty Images

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ׳י ויו״ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי בביירות, לבנון, 4 באוקטובר 2024 | צילום: AFP via Getty Images

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