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גורמים ביטחוניים ומדיניים בכירים מעריכים כי המחלוקות בצמרת האיראנית סביב הוויתורים האפשריים לארה"ב מעמיקות ככל שהשיחות מתקרבות לנקודת הכרעה

יוני בן מנחם | 5 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

המאבק הפנימי באיראן סביב המשא ומתן עם ארה"ב | פרשנות

גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים, מעריכים כי המערכת הפוליטית באיראן נכנסת לשלב רגיש במיוחד סביב המשא ומתן המתנהל עם ארה"ב. הפערים הפנימיים בין המחנה הפרגמטי יחסית לבין הזרם השמרני והקיצוני הולכים ומעמיקים.

במוקד המחלוקת עומדת השאלה האם איראן צריכה להתקדם לעבר הסדר עם ארה"ב, שיוביל להקלה בסנקציות ולייצוב כלכלי, או לדבוק בקו אידאולוגי תקיף, הרואה בכל פשרה סימן לחולשה פוליטית ואסטרטגית. ככל שהשיחות מתקרבות לנקודת הכרעה אפשרית, גובר גם הלחץ מבית.

להערכת גורמים ביטחוניים, לחץ זה עשוי לעכב כל הסכם, או לחלופין לעצב אותו מחדש בהתאם לעמדות נוקשות יותר כלפי וושינגטון. לדבריהם, הלחצים אינם נותרים בגדר ויכוח פנימי בלבד, אלא מתורגמים למאבקי כוח בתוך מוסדות השלטון עצמם.

יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן, מוחמד באקר קאליבף; הגנרל אחמד ואחידי, מפקד משמרות המהפכה

יו"ר הפרלמנט וראש צוות המשא ומתן, מוחמד באקר קאליבף; הגנרל אחמד ואחידי, מפקד משמרות המהפכה | צילומים: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

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