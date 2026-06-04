"הפתרון הנכון בלבנון הוא התקפה" | צפו בריאיון

תא"ל במיל' ארז וינר, יו"ר תנועת "הביטחוניסטים", התארח בתוכנית "האסטרטגים" של מגזין אפוק והתייחס לעתיד המערכה בלבנון, האתגרים הצפויים לישראל וסימני השאלה שנותרו פתוחים.

בריאיון הוא מנתח את המהלכים הצבאיים של ישראל, וההתמודדות עם בעיית הרחפנים: "אתה צריך לדאוג שהאויב שלך יהיה במצוקה, יהיה במנוסה ויהיה נייד ולא הפוך".