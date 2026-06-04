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תא"ל במיל' ויו"ר "הביטחוניסטים" ארז וינר מנתח את המרחב שבין יישובי הצפון לדרום לבנון, את האתגרים מול חיזבאללה, ואת השאלות שנוגעות לעתיד הביטחון בצפון

יוני בן מנחם | 4 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 0 דק׳

"הפתרון הנכון בלבנון הוא התקפה" | צפו בריאיון

תא"ל במיל' ארז וינר, יו"ר תנועת "הביטחוניסטים", התארח בתוכנית "האסטרטגים" של מגזין אפוק והתייחס לעתיד המערכה בלבנון, האתגרים הצפויים לישראל וסימני השאלה שנותרו פתוחים.

בריאיון הוא מנתח את המהלכים הצבאיים של ישראל, וההתמודדות עם בעיית הרחפנים: "אתה צריך לדאוג שהאויב שלך יהיה במצוקה, יהיה במנוסה ויהיה נייד ולא הפוך".

לדבריו, "הניצחון בלבנון יבוא קודם כל באמצעות הכרעת יחידות באדר ונאצר וכיבוש השטח. זאת ההתחלה. זה ראשית הצירים. לאחר מכן פגיעה בחיזבאללה בשאר חלקי לבנון".

אילוסטרציה

קרדיט: Jalaa MAREY / AFP via Getty Images, דובר צה״ל

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