כיצד רואה חיזבאללה את פעילות צה"ל בלבנון? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חיזבאללה מצוי בקרב הישרדות בלבנון, וכי גורלו תלוי במידה רבה בתוצאות המשא ומתן בין איראן לארה"ב ובחתימה אפשרית על מזכר הבנות בין הצדדים.

לדבריהם, בלבנון גוברת הביקורת הפנימית על חיזבאללה, הנתפס כמי שגורר את המדינה כולה למלחמה חדשה. גם ממשלת לבנון מתעלמת מלחצי חיזבאללה להפסיק את המשא ומתן עם ישראל המתנהל בוושינגטון.