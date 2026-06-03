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ארגון הטרור מצוי בקרב הישרדות ותלוי בצורה משמעותית בתוצאות המגעים בין איראן לארה"ב

יוני בן מנחם | 3 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

כיצד רואה חיזבאללה את פעילות צה"ל בלבנון? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חיזבאללה מצוי בקרב הישרדות בלבנון, וכי גורלו תלוי במידה רבה בתוצאות המשא ומתן בין איראן לארה"ב ובחתימה אפשרית על מזכר הבנות בין הצדדים.

לדבריהם, בלבנון גוברת הביקורת הפנימית על חיזבאללה, הנתפס כמי שגורר את המדינה כולה למלחמה חדשה. גם ממשלת לבנון מתעלמת מלחצי חיזבאללה להפסיק את המשא ומתן עם ישראל המתנהל בוושינגטון.

במקביל, מעמדו של נביה ברי, יו"ר הפרלמנט וראש תנועת "אמל" השיעית, מתחזק בקרב העדה השיעית על חשבונו של השיח' נעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה.

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, 5 באפריל 2024 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

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