כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי טהראן מתעקשת שכל הסדר עם ארה"ב יכלול את לבנון ויבטיח את האינטרסים של חיזבאללה, הנחשב לנכס האסטרטגי החשוב ביותר שלה בעולם הערבי

יוני בן מנחם | 2 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

בעוד עיניי העולם מופנות למפרץ, לבנון הפכה לנקודה מרכזית במשא ומתן | פרשנות

בעוד תשומת הלב הבין-לאומית מופנית למשבר במפרץ ולהשלכותיו על הכלכלה העולמית, הזירה הלבנונית תופסת מקום מרכזי יותר ויותר במגעים המדיניים בין וושינגטון לטהראן.

העיתון הלבנוני "אל-אח'באר", שופרו של חיזבאללה, דיווח הבוקר כי יו"ר הפרלמנט האיראני וראש צוות המשא ומתן מטעם טהראן, מוחמד באקר קאליבף, שוחח אתמול עם יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי. קאליבף הדגיש כי איראן רואה בחיזבאללה ובתנועת אמל מגינים של לבנון ושל העולם המוסלמי, והוסיף כי היחסים בין איראן ללבנון "עמוקים ובלתי ניתנים להפרדה, ודמנו ודמכם אחד".

לדברי קאליבף, המאמצים בימים האחרונים התמקדו בעצירת ההתקפות הישראליות. הוא הזהיר כי אם התקיפות יימשכו, איראן לא תסתפק בהפסקת המשא ומתן עם ארה"ב, אלא תתייצב ישירות מול ישראל. עוד הדגיש כי טהראן נחושה להבטיח הפסקת אש בכל רחבי לבנון, ובמיוחד בדרום המדינה, וכי כל הסכם עתידי בין איראן לארה"ב יכלול גם את הפסקת הלחימה בחזית הלבנונית.

יו”ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, ויו”ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, במהלך הלווייתו של מזכ”ל חיזבאללה שחוסל, חסן נסראללה, 23 בפברואר 2025

יו”ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, ויו”ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, במהלך הלווייתו של מזכ”ל חיזבאללה שחוסל, חסן נסראללה, 23 בפברואר 2025 | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
רצועת עזה, 8 באוגוסט 2025
ההסכם שמדאיג את חמאס: ההבנות עם איראן עשויות להשאיר את עזה חשופה | פרשנות

יוני בן מנחם

פרשנים ברצועה המקורבים לעמדות הארגון טוענים כי חמאס עוקב בדאגה אחר המגעים בין ארה"ב לאיראן, מחשש שההבנות יתמקדו בלבנון, בהורמוז ובגרעין – בלי לכלול את עזה, ובכך יאפשרו לישראל להגביר את הלחץ ברצועה

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
מוג'תבא ח'מינאי קורא לאחדות – וחושף את הפחד מהתפרקות מבפנים | פרשנות

יוני בן מנחם

מאחורי קריאותיו של המנהיג העליון לאחדות לאומית מסתתר חשש גובר בטהראן מהעמקת מאבקי הכוח בצמרת, מהתפוררות פנימית ומהיחלשות מעמדו של המנהיג החדש לאחר המלחמה עם ארה"ב וישראל

המונים מתאספים בטהראן לציון 40 יום למותו של עלי ח'אמנאי, 9 באפריל 2026
איראן נערכת להלוויית ענק לעלי ח'מינאי

יוני בן מנחם

המשטר האיראני מבקש להפוך את הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר ממוקד סיכון פוליטי למפגן נאמנות המוני - ולהוכחה ליציבות השלטון החדש

פעילי חיזבאללה, 16 בפברואר 2024
איומי חיזבאללה כבר אינם רק על ישראל – אלא על לבנון עצמה | פרשנות

יוני בן מנחם

הסערה סביב דברי נעים קאסם להפיל את ממשלת לבנון חושפת מערכת פוליטית שמגנה, מתפתלת וממשיכה לפעול בתוך גבולות הכוח שחיזבאללה מציב לה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, 15 במאי 2026
האם ארה"ב ואיראן בדרך למזכר הבנות שברירי? | פרשנות

יוני בן מנחם

המשא ומתן בין וושינגטון לטהראן מתנהל בין איום במלחמה כוללת לבין ניסיונות להגיע להסדר מדיני, כשכל צד מסרב לוותר על הקווים האדומים שלו

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, עם הגעתם לשיחות המשא ומתן בפקיסטן, 11 באפריל 2026
כיצד איראן רואה את מזכר ההבנות עם ארה"ב? | פרשנות

יוני בן מנחם

ההסכם המתגבש עם ארה"ב נתפס בטהראן כהישג אסטרטגי: מעבר ממלחמה להסדרה הדרגתית, שימור מנופי הכוח האיראניים ופתיחת מאבק חדש על עיצוב הסדר האזורי

שתפו: