גורמים בכירים בירושלים מסרו כי טהראן מתעקשת שכל הסדר עם ארה"ב יכלול את לבנון ויבטיח את האינטרסים של חיזבאללה, הנחשב לנכס האסטרטגי החשוב ביותר שלה בעולם הערבי
יוני בן מנחם | 2 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
בעוד עיניי העולם מופנות למפרץ, לבנון הפכה לנקודה מרכזית במשא ומתן | פרשנות
בעוד תשומת הלב הבין-לאומית מופנית למשבר במפרץ ולהשלכותיו על הכלכלה העולמית, הזירה הלבנונית תופסת מקום מרכזי יותר ויותר במגעים המדיניים בין וושינגטון לטהראן.
העיתון הלבנוני "אל-אח'באר", שופרו של חיזבאללה, דיווח הבוקר כי יו"ר הפרלמנט האיראני וראש צוות המשא ומתן מטעם טהראן, מוחמד באקר קאליבף, שוחח אתמול עם יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי. קאליבף הדגיש כי איראן רואה בחיזבאללה ובתנועת אמל מגינים של לבנון ושל העולם המוסלמי, והוסיף כי היחסים בין איראן ללבנון "עמוקים ובלתי ניתנים להפרדה, ודמנו ודמכם אחד".
לדברי קאליבף, המאמצים בימים האחרונים התמקדו בעצירת ההתקפות הישראליות. הוא הזהיר כי אם התקיפות יימשכו, איראן לא תסתפק בהפסקת המשא ומתן עם ארה"ב, אלא תתייצב ישירות מול ישראל. עוד הדגיש כי טהראן נחושה להבטיח הפסקת אש בכל רחבי לבנון, ובמיוחד בדרום המדינה, וכי כל הסכם עתידי בין איראן לארה"ב יכלול גם את הפסקת הלחימה בחזית הלבנונית.
