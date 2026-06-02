בעוד עיניי העולם מופנות למפרץ, לבנון הפכה לנקודה מרכזית במשא ומתן | פרשנות

בעוד תשומת הלב הבין-לאומית מופנית למשבר במפרץ ולהשלכותיו על הכלכלה העולמית, הזירה הלבנונית תופסת מקום מרכזי יותר ויותר במגעים המדיניים בין וושינגטון לטהראן.

העיתון הלבנוני "אל-אח'באר", שופרו של חיזבאללה, דיווח הבוקר כי יו"ר הפרלמנט האיראני וראש צוות המשא ומתן מטעם טהראן, מוחמד באקר קאליבף, שוחח אתמול עם יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי. קאליבף הדגיש כי איראן רואה בחיזבאללה ובתנועת אמל מגינים של לבנון ושל העולם המוסלמי, והוסיף כי היחסים בין איראן ללבנון "עמוקים ובלתי ניתנים להפרדה, ודמנו ודמכם אחד".