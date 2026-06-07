האסטרטגיה הלאומית החדשה של ארה"ב: לא עוד המזרח התיכון תחילה | פרשנות

רקע

בחודש שעבר פרסם ממשל טראמפ את אסטרטגיית הלוחמה בטרור של ארה"ב לשנת 2026. חשיבותו של מסמך כזה אינה בכך שהוא חושף את כל תוכניות הפעולה של וושינגטון, אלא בכך שהוא קובע את שפת העבודה של מערכת הביטחון האמריקנית: מי מוגדר כאויב, אילו איומים מקבלים קדימות, ואילו כלים – מודיעיניים, צבאיים, משפטיים וכלכליים – צפויים לקבל עדיפות.

לאורך השנים פורסמו מסמכים דומים, וכל אחד מהם שיקף את תפיסת האיום של התקופה. ב-2011, תחת ממשל אובמה, האסטרטגיה התמקדה כמעט לחלוטין באל-קאעידה, בשלוחותיה ובמי שפעלו בהשראתה. היא לא סימנה מהפך במדיניות, אלא מיסדה גישה שהממשל כבר קידם: לחץ ממוקד על אל-קאעידה.