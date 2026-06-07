מהפסקת האש בלבנון ועד האיומים סביב מצר הורמוז: דילמת האסיר, משחק הצ'יקן ואפילו אבן, נייר ומספריים מציעים דרך להבין למה במזרח התיכון גם רגיעה רשמית יכולה להתנהל באש חיה
בר בולנדי | 7 ביוני 2026 | גיאו-פוליטיקה | 20 דק׳
משחקי מלחמה: מה אפשר ללמוד מתורת המשחקים על ישראל, חיזבאללה ואיראן?
הפסקת אש, לפחות על פי שמה, אמורה לסמן את הרגע שבו האש נפסקת. הגבול נרגע, הכוחות עוצרים, והצדדים חוזרים – גם אם רק לזמן מוגבל – למצב שבו הירי הוא החריג, לא הכלל.
אבל בגבול לבנון של 2026, הפסקת האש נראית אחרת לגמרי. מאז נכנסו ההבנות לתוקף באמצע אפריל, האש לא באמת נעלמה. היא רק החליפה צורה: פחות מלחמה כוללת, יותר תקיפות מדודות; פחות הכרזות על סבב חדש, יותר מאבק מתמשך על גבולות המותר והאסור בתוך מה שעדיין מוגדר – לפחות רשמית – כהפסקת אש.
על פי הודעות צה"ל, מאז תחילת ההבנות הותקפו יותר מאלף מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון, וחוסלו מאות מחבלים. חיזבאללה, מצידו, המשיך לשגר רחפני נפץ, כטב"מים ורקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ולעבר ישובי הגבול. ובכל זאת, נכון למועד כתיבת שורות אלה, הפסקת האש עדיין לא קרסה למלחמה כוללת.
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