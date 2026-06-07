משחקי מלחמה: מה אפשר ללמוד מתורת המשחקים על ישראל, חיזבאללה ואיראן?

הפסקת אש, לפחות על פי שמה, אמורה לסמן את הרגע שבו האש נפסקת. הגבול נרגע, הכוחות עוצרים, והצדדים חוזרים – גם אם רק לזמן מוגבל – למצב שבו הירי הוא החריג, לא הכלל.

אבל בגבול לבנון של 2026, הפסקת האש נראית אחרת לגמרי. מאז נכנסו ההבנות לתוקף באמצע אפריל, האש לא באמת נעלמה. היא רק החליפה צורה: פחות מלחמה כוללת, יותר תקיפות מדודות; פחות הכרזות על סבב חדש, יותר מאבק מתמשך על גבולות המותר והאסור בתוך מה שעדיין מוגדר – לפחות רשמית – כהפסקת אש.