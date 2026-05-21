האם עומאן התייצבה לצד איראן? | פרשנות

מאז עליית הסולטאן קאבוס לשלטון בשנות השבעים, אימצה עומאן מדיניות חוץ ייחודית בעולם הערבי: ניטרליות יחסית, איזון זהיר בין מוקדי הכוח האזוריים ושמירה עקבית על ערוצי תקשורת פתוחים עם כל הצדדים. כך אומרים גורמים מדיניים בכירים בירושלים.

במסגרת מדיניות זו פיתחה מוסקט לאורך השנים יחסים מיוחדים עם איראן, גם בתקופות שבהן רוב מדינות המפרץ אימצו קו תקיף ועימותי כלפיה. מבחינת ההנהגה העומאנית, איראן איננה רק יריבה פוטנציאלית, אלא גם שכנה אסטרטגית החולקת עמה את השליטה על מצרי הורמוז, אחד מעורקי האנרגיה החשובים בעולם. משום כך, יציבות היחסים עם טהראן נתפסת בעומאן כאינטרס ביטחוני וכלכלי ראשון במעלה.