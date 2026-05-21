מאחורי הגינוי החריג לתקיפה באיראן לא עומדת בהכרח הזדהות עם טהראן, אלא דוקטרינה עומאנית ותיקה
יוני בן מנחם | 21 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
האם עומאן התייצבה לצד איראן? | פרשנות
מאז עליית הסולטאן קאבוס לשלטון בשנות השבעים, אימצה עומאן מדיניות חוץ ייחודית בעולם הערבי: ניטרליות יחסית, איזון זהיר בין מוקדי הכוח האזוריים ושמירה עקבית על ערוצי תקשורת פתוחים עם כל הצדדים. כך אומרים גורמים מדיניים בכירים בירושלים.
במסגרת מדיניות זו פיתחה מוסקט לאורך השנים יחסים מיוחדים עם איראן, גם בתקופות שבהן רוב מדינות המפרץ אימצו קו תקיף ועימותי כלפיה. מבחינת ההנהגה העומאנית, איראן איננה רק יריבה פוטנציאלית, אלא גם שכנה אסטרטגית החולקת עמה את השליטה על מצרי הורמוז, אחד מעורקי האנרגיה החשובים בעולם. משום כך, יציבות היחסים עם טהראן נתפסת בעומאן כאינטרס ביטחוני וכלכלי ראשון במעלה.
אותם גורמים מציינים כי במשך שנים מילאה עומאן תפקיד מרכזי כמתווכת אזורית בין איראן לבין ארה"ב והמערב. היא אירחה מגעים חשאיים בין וושינגטון לטהראן, סייעה בעסקאות חילופי שבויים, והייתה אחד הערוצים החשובים שהובילו להסכם הגרעין בשנת 2015. במקביל, שמרה על מדיניות עקבית של דיפלומטיה שקטה גם בזירות אחרות במזרח התיכון.
