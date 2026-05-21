כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מאחורי הגינוי החריג לתקיפה באיראן לא עומדת בהכרח הזדהות עם טהראן, אלא דוקטרינה עומאנית ותיקה

יוני בן מנחם | 21 במאי 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

האם עומאן התייצבה לצד איראן? | פרשנות

מאז עליית הסולטאן קאבוס לשלטון בשנות השבעים, אימצה עומאן מדיניות חוץ ייחודית בעולם הערבי: ניטרליות יחסית, איזון זהיר בין מוקדי הכוח האזוריים ושמירה עקבית על ערוצי תקשורת פתוחים עם כל הצדדים. כך אומרים גורמים מדיניים בכירים בירושלים.

במסגרת מדיניות זו פיתחה מוסקט לאורך השנים יחסים מיוחדים עם איראן, גם בתקופות שבהן רוב מדינות המפרץ אימצו קו תקיף ועימותי כלפיה. מבחינת ההנהגה העומאנית, איראן איננה רק יריבה פוטנציאלית, אלא גם שכנה אסטרטגית החולקת עמה את השליטה על מצרי הורמוז, אחד מעורקי האנרגיה החשובים בעולם. משום כך, יציבות היחסים עם טהראן נתפסת בעומאן כאינטרס ביטחוני וכלכלי ראשון במעלה.

אותם גורמים מציינים כי במשך שנים מילאה עומאן תפקיד מרכזי כמתווכת אזורית בין איראן לבין ארה"ב והמערב. היא אירחה מגעים חשאיים בין וושינגטון לטהראן, סייעה בעסקאות חילופי שבויים, והייתה אחד הערוצים החשובים שהובילו להסכם הגרעין בשנת 2015. במקביל, שמרה על מדיניות עקבית של דיפלומטיה שקטה גם בזירות אחרות במזרח התיכון.

הדיפלומט העומאני נג’יב בן יחיא אל־בלושי ושר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, בעת ביקורו של עראקצ׳י בעומאן, 26 באפריל 2026

הדיפלומט העומאני נג’יב בן יחיא אל־בלושי ושר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, בעת ביקורו של עראקצ׳י בעומאן, 26 באפריל 2026 | מקור: אתר משרד החוץ של איראן

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות צה"ל ברצועת עזה, 17 בספטמבר 2025
בחמאס מודאגים מהכרסום הישראלי ב"קו הצהוב" | פרשנות

צוות מגזין אפוק

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי מלחמת ההתשה המתמשכת והעמקת השליטה הישראלית ברצועה מגבירות את החשש בחמאס לעתיד שלטונו בעזה

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, וחוסיין א-שיח', סגנו של עבאס, בדרכם לוועידה השמינית של פת"ח ברמאללה, 14 במאי 2026
ועידת פת"ח מסבכת את קרב הירושה ברשות הפלסטינית | פרשנות

יוני בן מנחם

תוצאות הוועידה השמינית של פת"ח מחריפות את מאבק השליטה ברשות ביום שאחרי עבאס, מעוררות ביקורת חריפה ומעלות טענות לביסוס הנהגה משפחתית

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 12 באוקטובר 2025
חמאס מתלבט כיצד להגיב לחיסול עז א-דין אלחדאד | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי חמאס מתקשה לגבש תגובה לחיסול מפקד הזרוע הצבאית ברצועת עזה, מחשש להסלמה שתפגע בו

CREDITS: Fatima Shbair/Getty Images
מלחמה בגובה נמוך: איך עוצרים את רחפני הנפץ | צפו בריאיון

יוני בן מנחם

חיזבאללה מפעיל רחפני נפץ שמונחים בסיב אופטי ואינם תלויים בתקשורת רדיו. תא"ל במיל' פיני יונגמן מנתח את הפער שנוצר במענה הישראלי, ואת הדרך ליירט את האיום לפני שהוא מגיע לכוחות

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 20 במרץ 2026
חמאס לאחר חיסול עז א-דין אל-חדאד | פרשנות

יוני בן מנחם

בזרוע הצבאית של ארגון הטרור נותרו מספר בכירים חיים, אחד מהם צפוי להיות מחליפו של אלחדאד. גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי החיסול עשוי לחזק את סירוב חמאס להתפרק מנשקו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זאיד
מאחורי הידוק הקשרים של ישראל עם איחוד האמירויות | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמי מודיעין במערב מסרו כי שיתוף הפעולה בין ישראל לאיחוד האמירויות הפך בשנה האחרונה לקרוב מאי פעם, עד כדי יצירת ציר ביטחוני אזורי בלתי רשמי הכולל את ישראל, איחוד האמירויות, סעודיה וארה"ב

שתפו: